Corona-Update für Augsburg und Schwaben 30.11.2020

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 29.153 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+1223 zum Freitag). Insgesamt sind 430 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+8 zum Freitag). Das entspricht 180,95 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt wurden in Bayern von gestern auf heute 2.131 neue Fälle registriert,besonders betroffen ist neben Schwaben Oberbayern (+ 863) (Stand 30.11. 8 Uhr).

Die Kreise im Kurzüberblick

22 Neuinfektionen bestätigt7-Tage-Inzidenz in Augsburg liegt bei 271,2 Die Stadt Augsburg bestätigt 22 neue Covid-19-Fälle. In den vergangenen sieben Tagen wurden 808 Neuinfektionen im Stadtgebiet gemeldet. Das entspricht etwa 271,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Die 22 Neuinfektionen beinhalten 21 Fälle mit Meldedatum Sonntag, 29. November und einen Fall mit Meldedatum 28. November.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt in Augsburg 6.747 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. 5.045 Personen gelten als genesen, 1.632 sind aktuell infiziert, 70 Personen sind verstorben. Beim 70. Coronavirus-Todesfall handelt es sich um eine weibliche Patientin, geboren 1929.

Covid-19 | Landkreis Augsburg wieder unter 200

Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Aichach-Friedberg liegt aktuell bei 181,20 (LGL, Stand 30.11.; gestern 182,69).Positiv Getestete in den letzten sieben Tagen (24.11. – 30.11.): 280 (gestern 234); davon Aichach: 52, Friedberg: 88, Mering: 26, Kissing: 21

Insgesamt bislang positiv getestete Personen seit Anfang März: 2 017. Als Kontaktpersonen (enger Kontakt mit positiv getesteter Person) vorsorglich in Quarantäne: 581. Todesfälle an oder mit Corona seit März: 35 (davon 11 Spital Aichach) |

Kliniken an der Paar: 24 positiv getestete Patienten sind stationär, davon sechs auf der Intensivstation, von denen fünf beatmet werden.

Stand heute haben wir im Landkreis Günzburg 2.166 bestätigte Corona-Infektionen zu verzeichnen (+97 zum Freitag). An bzw. mit der Corona-Infektion verstorben sind im Landkreis 30 Personen (+1). Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 191,30

Landkreis Neu-Ulm liegt bei 231,73. Insgesamt sind 2555 bestätigte Fälle gemeldet (plus 83 im Vergleich zum Vortag). (Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Die 7-Tage-Inzidenz für denliegt bei 231,73. Insgesamt sind 2555 bestätigte Fälle gemeldet (plus 83 im Vergleich zum Vortag). (Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit/LGL). Von den bestätigten Fällen befinden sich aktuell 437 Personen in Quarantäne, 29 Personen sind verstorben.