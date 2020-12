Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 30.884 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+729). Insgesamt sind 467 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+13). Das entspricht 179,53 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt wurden in Bayern von gestern auf heute 4.680 neue Fälle registriert,besonders betroffen sind neben Schwaben Oberbayern (+1.487) und Mittelfranken (+ 838) (Stand 3.12. 8 Uhr).

Die Kreise im Kurzüberblick

Aktuell 1.614 Personen in Augsburg mit Corona infiziert

Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt wieder über 200

Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Aichach-Friedberg liegt aktuell bei 189,4 (RKI, Stand heute; gestern 151,5). Todesfälle an oder mit Corona seit März: 38 (davon 11 Spital Aichach)Positiv Getestete in den letzten sieben Tagen (27.11. – 03.12.): 248 (gestern 244); davon Aichach: 51, Friedberg: 63, Mering: 20, Kissing: 37.Insgesamt bislang positiv getestete Personen seit Anfang März: 2 134 (gestern 2 084). Als Kontaktpersonen (enger Kontakt mit positiv getesteter Person) vorsorglich in Quarantäne: 588. | Kliniken an der Paar: 19 positiv getestete Patienten sind stationär, davon sieben auf der Intensivstation, die alle sieben beatmet werden.

Stand heute haben wir im Landkreis Günzburg 2.385 bestätigte Corona-Infektionen zu verzeichnen (+62). An bzw. mit der Corona-Infektion verstorben sind im Landkreis 34 Personen (+1). Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 236,17