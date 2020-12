Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 31.567 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+683). Insgesamt sind 489 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+22). Das entspricht 182,16 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt wurden in Bayern von gestern auf heute 4.402 neue Fälle registriert,besonders betroffen sind neben Schwaben Oberbayern (+1.562) und Mittelfranken (+ 756) (Stand 4.12. 8 Uhr).

133 neue Covid-19-Fälle in Augsburg

242 neue Corona-Fälle im Landkreis Augsburg – Sieben-Tage-Inzidenz erneut angestiegen

Als Kontaktpersonen (enger Kontakt mit positiv getesteter Person) vorsorglich in Quarantäne: 639. | Kliniken an der Paar: 24 positiv getestete Patienten sind stationär, davon sechs auf der Intensivstation, von denen vier beatmet werden.

Stand heute haben wir im Landkreis Günzburg 2.463 bestätigte Corona-Infektionen zu verzeichnen (+78). An bzw. mit der Corona-Infektion verstorben sind im Landkreis 34 Personen (+1). Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 247,19

Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Neu-Ulm liegt bei 218,6. Insgesamt sind 2756 bestätigte Fälle gemeldet (plus 83 im Vergleich zum Vortag). (Datenquelle: Robert Koch-Institut). Von den bestätigten Fällen befinden sich 410 Personen in Quarantäne. Von den bestätigten Fällen wurden sieben Personen als verstorben gemeldet. Diese stehen nicht im Zusammenhang mit einem bestimmten oder akutem Ausbruchsgeschehen. Die Sterbedaten der Personen verteilen sich auf unterschiedliche Zeiträume und reichen teilweise bis in den letzten Monat November zurück. Sie konnten aber erst jetzt für die offizielle Statistik erfasst werden, nachdem die schriftlichen Meldungen über die Sterbefälle als Bestätigung beim Öffentlichen Gesundheitsdienst eingegangen waren. Alle Personen waren mindestens über 70 Jahre alt.

Jeweils ein bestätigter Fall wurde an drei Kindertageseinrichtungen (Bellenberg und Neu-Ulm) gemeldet. Damit befinden sich insgesamt aktuell sieben Gruppen in fünf Kindertageseinrichtungen (Bellenberg, Illertissen, Neu-Ulm) als Kontaktpersonen der Katergorie 1 in Quarantäne. Des Weiteren gab es bestätigte Fälle an einer Schule in Bellenberg, einer Schule in Illertissen und an zwei Schulen in Neu-Ulm. Als Kontaktpersonen der Kategorie 1 wurde für neun Schulklassen Quarantäne angeordnet. Damit befinden sich insgesamt 16 Schulklassen (Altenstadt, Bellenberg, Illertissen, Neu-Ulm, Vöhringen und Weißenhorn) in Quarantäne.

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 1.391 positiv getestete Personen (+13) und 46 Tote gemeldet (+1). Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 152,23

Im Donau-Ries wurden 1.955 Erkrankte (+33) und 40 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert (+2). Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 124,08

Im Ostallgäu wurden Corona-Fälle 2.182 (+50) und 48 Tote gemeldet. In Kaufbeuren sind 869 positive Tests bestätigt (+18), 27 Menschen mit Covid-19 sind verstorben (+1). Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Ostallgäu 135,29 und in Kaufbeuren 175,68

Die Zahl der aktuell nachgewiesen infizierten Personen im Bereich Oberallgäu und Kempten beläuft sich auf insgesamt 877 Personen (OA 592 / KE 285).­­ Insgesamt wurden seit Anfang März 2724 (OA 1792 / KE 932) Fälle positiv getestet.

35 Personen sind verstorben (OA 20 / KE 15). Die 7-Tages-Inzidenz lt. LGL liegt für den Landkreis Oberallgäu bei 133 und für die Stadt Kempten bei 98.

Insgesamt wurden seit Mitte März 1.899 Unterallgäuer positiv getestet (+28). 43 von ihnen sind leider verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, liegt aktuell bei 110,09

In Memmingen wurden bisher 613 Covid-19-Fälle bestätigt (+11), 9 Patienten sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 113,38 (Auf SarsCoV-2 positiv Getestete pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen).

Der Landkreis Lindau hat weiterhin 1.190 positiv getestete Personen (+42) und 13 Tote gemeldet (+19.Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 168,33

Anmerkung der Redaktion: Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich Abweichungen zwischen den Quellen. Wir haben hierzu folgende Antwort aus dem Gesundheitsamt Augsburg erhalten: „…die Corona-Fallzahlen stimmen zwischen den Angaben der Stadt Augsburg und der LGL aufgrund verzögerter Übermittlungen der Meldesoftware nicht überein. Akutelle Daten des LGL