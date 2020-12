Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 32.984 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+308). Insgesamt sind 521Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+15). Das entspricht 173,79 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt wurden in Bayern von gestern auf heute 3.004 neue Fälle registriert,besonders betroffen sind neben Schwaben Oberbayern (+1.356) und Mittelfranken (+ 647) (Stand 8.12. 8 Uhr).

Die Kreise im Kurzüberblick

Corona-Inzidenzwert für Augsburg sinkt

Corona-Inzidenzwert steigt im Landkreis Augsburg weiter

Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Aichach-Friedberg liegt aktuell bei 143,3 (RKI, Stand heute; gestern 127,0). Ab einem Inzidenzwert von 200 gelten ab dem darauffolgenden Tag weitergehende Regelungen.Positiv Getestete in den letzten sieben Tagen (02.12. – 08.12.): 198; davon Aichach: 21, Friedberg: 44, Mering: 15, Kissing: 24.Insgesamt bislang positiv getestete Personen seit Anfang März: 2 245 (gestern 2 222).Als Kontaktpersonen (enger Kontakt mit positiv getesteter Person) vorsorglich in Quarantäne: 558. Todesfälle an oder mit Corona seit März: 43 (davon 12 Spital; 1 Haus an der Paar; 1 Pro Seniore) | Kliniken an der Paar: 28 positiv getestete Patienten sind stationär, davon sieben auf der Intensivstation, von denen sechs beatmet werden.

Stand heute haben wir im Landkreis Günzburg 2.625 bestätigte Corona-Infektionen zu verzeichnen (+16). An bzw. mit der Corona-Infektion verstorben sind im Landkreis 38 Personen (+3). Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 235,38

Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Neu-Ulm liegt bei 197,5. Insgesamt sind 2.835 bestätigte Fälle gemeldet. (Datenquelle: Robert Koch-Institut). Von den bestätigten Fällen befinden sich im Moment 304 Personen in Quaran-täne. Des Weiteren wurde von den bestätigten Fällen neu eine 58jährige Person als verstorben gemeldet. Damit wurden für den Landkreis Neu-Ulm insgesamt 37 Personen als verstorben gemeldet. Neu in Quarantäne aufgrund eines bestätigten Falles befindet sich eine Klasse als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Neu-Ulm. Damit befinden sich aktuell insgesamt acht Gruppen aus sechs Kindertageseinrichtungen (Bellenberg, Illertissen und Neu-Ulm) und 20 Klassen an 13 Schulen (Altenstadt, Illertissen, Nersingen, Neu-Ulm, Senden, Vöhringen, Weißenhorn) in Quarantäne.

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 1.464 positiv getestete Personen (+9) und 53 Tote gemeldet (+1). Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 148,09

mehr zum Thema: Covid-19-Ausbruch in der Kreisklink St.Elisabeth in Dillingen – Versorungsprobleme möglich

Im Donau-Ries wurden 2.036 Erkrankte (+17) und 40 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 130,06

Im Ostallgäu wurden Corona-Fälle 2.280 (+22) und 50 Tote gemeldet (zum Freitag. In Kaufbeuren sind 913 positive Tests bestätigt (+13), 31 Menschen mit Covid-19 sind verstorben (+2). Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Ostallgäu 152,99 und in Kaufbeuren 222,98

Die Zahl der aktuell nachgewiesen infizierten Personen im Bereich Oberallgäu und Kempten beläuft sich auf insgesamt 921 Personen (OA 636 / KE 285).­­ Insgesamt wurden seit Anfang März 2837 (OA 1869 / KE 968) Fälle positiv getestet.

36 Personen sind verstorben (OA 21 / KE 15). Die 7-Tages-Inzidenz lt. LGL liegt für den Landkreis Oberallgäu bei 114 und für die Stadt Kempten bei 86.

Insgesamt wurden seit Mitte März 1.962 Unterallgäuer positiv getestet (+26). 43 von ihnen sind leider verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, liegt aktuell bei 114,21

In Memmingen wurden bisher 639 Covid-19-Fälle bestätigt (+6), 9 Patienten sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 111,11 (Auf SarsCoV-2 positiv Getestete pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen).

Der Landkreis Lindau hat weiterhin 1.246 positiv getestete Personen (+19) und 13 Tote gemeldet (+19.Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 173,21

Anmerkung der Redaktion: Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich Abweichungen zwischen den Quellen. Wir haben hierzu folgende Antwort aus dem Gesundheitsamt Augsburg erhalten: „…die Corona-Fallzahlen stimmen zwischen den Angaben der Stadt Augsburg und der LGL aufgrund verzögerter Übermittlungen der Meldesoftware nicht überein. Akutelle Daten des LGL