Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 37.547 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+575). Insgesamt sind 658 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+20). Das entspricht 202,38 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt wurden in Bayern von gestern auf heute 4.594 neue Fälle registriert,besonders betroffen sind neben Schwaben Oberbayern (+1.637) und Mittelfranken (+ 966). Der 7-Tages-Inzidenz-Wert für den Freistaat liegt bei 212,15 (Stand 16.12. 8 Uhr).

Die Kreise im Kurzüberblick

Corona-Zahlen in Augsburg springen wieder nach oben – Inzidenz über 250

165 neue Fälle – Inzidenzwert im Landkreis Augsburg dennoch leicht gesunken

Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Aichach-Friedberg liegt aktuell bei 121,8 (RKI, Stand heute; gestern 101,7). Todesfälle an oder mit Corona seit März: 51 (davon aus aktuell betroffenen Einrichtungen: 14 Spital Aichach, 4 Pro Seniore Friedberg, 1 Haus an der Paar Aichach, 1 St. Hildegard Pöttmes). Positiv Getestete in den letzten sieben Tagen (10.12. – 16.12.): 179; davon Aichach: 27, Friedberg: 42, Mering: 25, Kissing: 17. Insgesamt bislang positiv getestete Personen seit Anfang März: 2 446 (gestern 2 405). Als Kontaktpersonen (enger Kontakt mit positiv getesteter Person) vorsorglich in Quarantäne: 330. | Kliniken an der Paar: 26 positiv getestete Patienten sind stationär, davon vier auf der Intensivstation, die alle vier beatmet werden.

Stand heute haben wir im Landkreis Günzburg 3.047 bestätigte Corona-Infektionen zu verzeichnen (+28). An bzw. mit der Corona-Infektion verstorben sind im Landkreis 49 Personen (+4). Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 246,40

Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Neu-Ulm liegt bei 236,3. Insgesamt sind 3317 bestätigte Fälle gemeldet (+71). (Datenquelle: Robert Koch-Institut). Von den bestätigten Fällen befinden sich im Moment 428 Personen in Quarantäne. Für den Landkreis Neu-Ulm wurden insgesamt 40 Personen als verstorben gemeldet (+1).

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 1.665 positiv getestete Personen (+42) und 67 Tote gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 178,12

Im Donau-Ries wurden 2.227 Erkrankte (+38) und 44 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 141,27

Im Ostallgäu wurden Corona-Fälle 2.662 (+56) und 54 Tote gemeldet. In Kaufbeuren sind 1.030 positive Tests bestätigt (+7), 34 Menschen mit Covid-19 sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Ostallgäu 213,91 und in Kaufbeuren 189,20

Die Zahl der aktuell nachgewiesen infizierten Personen im Bereich Oberallgäu und Kempten beläuft sich auf insgesamt 1089 Personen (OA 749 / KE 340).­­ Insgesamt wurden seit Anfang März 3301 (OA 2184 / KE 1117) Fälle positiv getestet.

40 Personen sind verstorben (OA 24 / KE 16). Die 7-Tages-Inzidenz lt. LGL liegt für den Landkreis Oberallgäu bei 184 und für die Stadt Kempten bei 187.

