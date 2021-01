Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 45.568 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+1633 seit 30.12.). Insgesamt sind 889 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+48). Das entspricht 116,51 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt wurden in Bayern von gestern auf heute 2.057 neue Fälle registriert,besonders betroffen sind neben Schwaben Oberbayern (+ 867 seit gestern), Mittelfranken (+352 seit gestern). Der 7-Tages-Inzidenz-Wert für den Freistaat liegt bei 163,49 (Stand 04.01. 8 Uhr).

Die Kreise im Kurzüberblick

Augsburg | 7-Tage-Inzidenz leicht gestiegen

Corona-Wert im Landkreis Augsburg auf Niveau von vor dem Jahreswechsel

Die Software-Umstellung im Gesundheitsamt wurde über den Jahreswechsel soweit vollzogen, dass alle Zahlen bis einschließlich heute an das rki übermittelt sind – pro Tag, nicht an einem Stück. Die aktuelle 7-Tage Inzidenz des Landkreises Aichach Friedberg liegt bei 72,0 (Stand: 04.01.2021, 00:00 Uhr).

Nachfolgend die Inzidenzwerte der letzten Tage:

· 31.12.2020 → 80,2

· 01.01.2021 → 102,5

· 02.01.2021 → 75,0

· 03.01.2021 → 61,6

Die recht nierigen Werte könnten damit zusammenhängen, dass über den Jahreswechsel deutlich weniger getestet wurde. | In den Kliniken an der Paar werden 21 Corona-positive Patienten behandelt, davo sechs auf der Intensivstation, die alle sechs beatmet werden.Das Ausburchsgeschehen im Caritas-Pflegezentrum St. Hildegard in Pöttmes wurde für beendet erklärt.Weitere Zahlen können wir Ihnen leider heute softwarebedingt noch nicht liefern. Die Kollegen m Gesundheitsamt hoffen, dass dies im Laufe dieser Woche wieder möglich ist.

Landkreis Günzburg 3.688 bestätigte Corona-Infektionen zu verzeichnen (+113 seit 30.12.). An bzw. mit der Corona-Infektion verstorben sind im Landkreis 69 Personen (+5). Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 107,06. Stand heute haben wir im3.688 bestätigte Corona-Infektionen zu verzeichnen (+113 seit 30.12.). An bzw. mit der Corona-Infektion verstorben sind im Landkreis 69 Personen (+5). Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 107,06.