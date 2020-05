Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 3695 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+5). Insgesamt sind 178 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+4) . Stand: 06.05.2020, 10:00 Uhr

Die Kreise im Kurzüberblick

Den zweiten Tag in Folge wurde dem Gesundheitsamt der Stadt Augsburg keine neue COVID-19-Infektion gemeldet. Insgesamt wurden somit unverändert 385 in Augsburg wohnhafte Personen positiv auf das Coronavirus getestet. 334 von 385 Personen sind genesen. Am 30. April wurde der 13. Coronavirus-Todesfall in Augsburg bestätigt.

Aktuell 360 bestätigte Fälle des Coronavirus im Landkreis Augsburg. Davon wieder genesene Personen: 293

64 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne, 2139 Personen wurden bereits wieder aus der Quarantäne entlassen und acht Personen sind verstorben.

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind dem Gesundheitsamt aktuell noch 44 an Covid-19 erkrankte Personen bekannt. Seit dem 30. April sind keine neuen Corona-Infizierten mehr dazu gekommen und damit nach wie vor 296 Personen mit positivem Testergebnis registriert. Davon sind mittlerweile 232 bereits wieder gesund und aus der Quarantäne entlassen. In Quarantäne befinden sich zudem noch 26 Kontaktpersonen der Kategorie I. Verstorben sind im Landkreis 20 Menschen, bei denen einen Covid-19-Infektion nachgewiesen werden konnte.

In den Kliniken an der Paar werden aktuell fünf positiv auf Covid-19 getestete Patienten behandelt, die alle beatmet werden.

Aktuell, Stand 04. Mai 14.00 Uhr, gibt es im Landkreis Günzburg mit 229 Personen, welche auf das Corona-Virus positiv getestet sind, vier mehr als gestern. Verdachtsfälle gibt es drei weniger wie gestern, nun 32. Die Anzahl der sich unter Quarantäne befindenden Personen ist um 22 Personen auf 169 gefallen. Genesen sind nach wie vor 200 Personen.

Nunmehr gibt es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit COVID-19, somit hat sich die Anzahl auf drei erhöht.

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 248 positiv getestete Personen und 21 Tote gemeldet.

Im Donau-Ries wurden 336 Erkrankte (+1) und 23 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert.

Im Landkreis Neu-Ulm sind aktuell 74 Personen bekannt, die im Moment mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt wurden bis heute 413 bestätigte Fälle für eine Infektion mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet. Das ist eine Person mehr als am Vortag. Von den 413 bestätigten Fällen sind 316 Personen bereits aus der Quarantäne entlassen worden. Sieben bestätigte Fälle für eine Infektion mit dem Coronavirus werden klinisch betreut. (Stand 06.05.2020)

Im Ostallgäu wurden 504 Corona-Fälle (+1) und 33 Tote gemeldet. In Kaufbeuren sind 103 positive Tests bestätigt, vier Menschen mit Covid-19 sind verstorben.

Aktuell insgesamt 272 bestätigte Fälle für das Oberallgäu und Kempten (170 OA / 102 KE), davon 247 wieder genesen und 16 verstorben.

Im Unterallgäu wurden seit Mitte März insgesamt 269 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. 13 von ihnen sind leider verstorben, 246 Menschen sind mittlerweile wieder genesen. Stand: 6. Mai.

Die aktuellen Corona-Zahlen für die Stadt Memmingen (Stand 6.5.) – es gibt keine Veränderung zu gestern: Personen mit bestätigter Covid-19-Infektion: 51 Davon bereits genesene Personen: 46 Kontaktpersonen in Quarantäne: unter 20 Personen

Im Klinikum Memmingen werden 3 Patientinnen/Patienten mit einer Covid-19-Infektion behandelt (keine/r auf Intensiv) – Das Klinikum behandelt Patientinnen und Patienten aus der gesamten Region, nicht nur aus der Stadt Memmingen.

Der Landkreis Lindau hat weiterhin 240 positiv getestete Personen und 6 Tote gemeldet.

Anmerkung der Redaktion: Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich Abweichungen zwischen den Quellen. Wir haben hierzu folgende Antwort aus dem Gesundheitsamt Augsburg erhalten: „…die Corona-Fallzahlen stimmen zwischen den Angaben der Stadt Augsburg und der LGL aufgrund verzögerter Übermittlungen der Meldesoftware nicht überein. “

Alle Angaben basieren auf Informationen durch die jeweiligen Gesundheitsämter und des Bayerischen Landesamt für Gesundheit