Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 57.279 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+182). Das entspricht 44,38 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt sind 1.458 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+9). Insgesamt wurden in Bayern von gestern auf heute 1.667 neue Fälle registriert. Der 7-Tages-Inzidenz-Wert für den Freistaat liegt bei 67,38 (Stand 03.03. 8 Uhr).

Die Kreise im Kurzüberblick

RKI meldet Corona-Inzidenz für Augsburg von unter 50

Aktuell sind 7696 bestätigte Fälle (ohne Todesfälle) des Coronavirus im Landkreis Augsburg bekannt (+24). Aktuell befinden sich 155 Personen in Quarantäne. Insgesamt sind 173 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen (+2). Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 48,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (RKI) bzw. 48,42 (Landratsamt). Am Vortag lag der Wert bei 46,32

Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Aichach-Friedberg aktuell bei 24,5 (RKI, gestern 22,3).Positiv Getestete in den letzten sieben Tagen (25. – 03.03.21): 29; davon Aichach: 2, Friedberg: 3, Kissing: 5, Mering: 7.Insgesamt bislang positiv getestete Personen seit Anfang März: 3 513. Verstorbene an oder mit COVID-19 seit März: 87. | Kliniken an der Paar (Stand 08:28 Uhr):Positiv getestete Patienten stationär in Aichach: 3 (auf Intensiv: 3, alle beatmet), in Friedberg: 0; Verdachtsfälle in Aichach: 9, in Friedberg: 0.

Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Neu-Ulm liegt bei 56,5. Insgesamt sind 4.922 bestätigte Fälle gemeldet (+23 ). Aktuell bestätigte Fälle in Quarantäne: 138. 103 Personen als verstorben gemeldet

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 2.552 positiv getestete Personen (+5) und 97 Tote gemeldet (+1). Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 31,07

Im Donau-Ries wurden 3.620 Erkrankte (+3) und 140 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 13,45

Im Ostallgäu wurden Corona-Fälle 3919 (+11) und 104 Tote gemeldet . In Kaufbeuren sind 1.467 positive Tests bestätigt (+3), 47 Menschen mit Covid-19 sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Ostallgäu 37,54 und in Kaufbeuren 13,51

Die Zahl der aktuell nachgewiesen infizierten Personen im Bereich Oberallgäu und Kempten beläuft sich auf insgesamt 97P ersonen (OA 80/ KE 17).­­ Seit Anfang März 2020 wurden insgesamt OA 3774 / KE 1.578. Fälle positiv getestet. Todesfälle gesamt 56 bzw. 33. Die Inzidenz liegt bei 49,4 bzw. 23,1

Insgesamt wurden seit Mitte März 4.114 Unterallgäuer positiv getestet (+30). 115 von ihnen sind leider verstorben (+1). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Fahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, liegt aktuell bei 49,54

In Memmingen wurden bisher 1.240 Covid-19-Fälle bestätigt (+5), 18 Patienten sind verstorben (+1) . Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 61,22 (Auf SarsCoV-2 positiv Getestete pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen).

Der Landkreis Lindau hat weiterhin 2.360 positiv getestete Personen (+19) und 57 Tote gemeldet .Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 65,87

Anmerkung der Redaktion: Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich Abweichungen zwischen den Quellen. Wir haben hierzu folgende Antwort aus dem Gesundheitsamt Augsburg erhalten: „…die Corona-Fallzahlen stimmen zwischen den Angaben der Stadt Augsburg und der LGL aufgrund verzögerter Übermittlungen der Meldesoftware nicht überein.

Redaktion: Zudem bestehen Unterschiede in den Veröffentlichungszeitpunkten: RKI 0 Uhr, LGL 8 Uhr, Kommune untertags