Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 3729 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+1). Insgesamt sind 183 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (-1) . Stand: 11.05.2020, 10:00 Uhr

Die Kreise im Kurzüberblick

Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg verzeichnet keinen neuen COVID-19-Fall. Bisher wurden 388 in Augsburg wohnhafte Personen positiv auf das Coronavirus getestet, drei davon in den vergangenen sieben Tagen. 352 von 388 Personen sind genesen. Am Donnerstag, 7. Mai, wurde der 14. Coronavirus-Todesfall in Augsburg bestätigt. Nach Angaben des Gesundheitsamtes handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 1928 geborene Patientin.

Aktuell 363 bestätigte Fälle des Coronavirus im Landkreis Augsburg. Davon sind 330 Personen wieder genesen. Acht Personen sind verstorben.

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind dem Gesundheitsamt aktuell noch 34 an Covid-19 erkrankte Personen bekannt, das sind zwei weniger als am Freitag. Zwar wurden seit Freitag zwei neue Personen mit positivem Testergebnis registriert (aktueller Stand: 299), dafür sind mittlerweile bereits 245 Erkrankte wieder gesund und aus der Quarantäne entlassen. In Quarantäne befinden sich zudem 21 Kontaktpersonen der Kategorie I. Verstorben sind im Landkreis 20 Menschen, bei denen einen Covid-19-Infektion nachgewiesen werden konnte.

Auch über das Wochenende hielt der leicht rückläufige Trend bei den aktuellen Covid-Erkrankten im Landkreis an. Zwei Neu-Infizierten stehen (statistisch) vier Gesundete gegenüber.

In den Kliniken an der Paar werden weiter sechs positiv auf Covid-19 getestete Patienten behandelt, drei davon werden beatmet.

Die aktuellen Corona-Zahlen für die Stadt Memmingen (Stand 11.5.): Personen mit bestätigter Covid-19-Infektion: 51 Davon bereits genesene Personen: 47 Kontaktpersonen in Quarantäne: unter 20 Personen

Im Klinikum Memmingen wird 1 Patientin/Patient mit einer Covid-19-Infektion behandelt (keine/r auf Intensiv) – Das Klinikum behandelt Patientinnen und Patienten aus der gesamten Region, nicht nur aus der Stadt Memmingen.

Stand heute, Montag, 15:15 Uhr, haben wir im Landkreis Günzburg 232 (+/-0) bestätigte Corona-Infektionen zu verzeichnen. Wieder genesen sind 213 Personen (+13).

Verdachtsfälle gibt es 33 (+/-0) und die Anzahl der sich unter Quarantäne befindenden Personen beträgt 143 (-6).

An bzw. mit der Corona-Infektion verstorben sind im Landkreis nach wie vor drei Personen.

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 5,53 (7,89).

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 255 positiv getestete Personen (+2) und 21 Tote gemeldet.

Im Donau-Ries wurden 339 Erkrankte und 23 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert.

Keine Veränderungen im Vergleich zum Vortag gibt es im Landkreis Neu-Ulm bei den Zahlen zu den Coronavirus-Infektionen. So sind aktuell 69 Personen bekannt, die im Moment mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt wurden bis heute 416 bestätigte Fälle für eine Infektion mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet. Damit kam gegenüber dem Vortag kein neuer bestätigter Fall für eine Coronavirus-Infektion hinzu. Von den 416 bestätigten Fällen sind 324 Personen bereits aus der Quarantäne entlassen worden. Acht bestätigte Fälle für eine Infektion mit dem Coronavirus werden klinisch betreut, eine Person davon auf der Intensivstation. (Stand 11.05.2020)

Im Ostallgäu wurden 501 Corona-Fälle (-1) und 34 (-1) Tote gemeldet. In Kaufbeuren sind 106 positive Tests bestätigt, vier Menschen mit Covid-19 sind verstorben.

Aktuell insgesamt 273 bestätigte Fälle für Oberallgäu und Kempten (171 OA / 102 KE), davon 248 wieder genesen und 17 verstorben (OA 7 / KE 10).

Im Unterallgäu wurden seit Mitte März insgesamt 270 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. 13 von ihnen sind leider verstorben, 248 Menschen sind mittlerweile wieder genesen. Stand: 11. Mai.

Der Landkreis Lindau hat weiterhin 240 positiv getestete Personen und 8 Tote gemeldet.

Anmerkung der Redaktion: Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich Abweichungen zwischen den Quellen. Wir haben hierzu folgende Antwort aus dem Gesundheitsamt Augsburg erhalten: „…die Corona-Fallzahlen stimmen zwischen den Angaben der Stadt Augsburg und der LGL aufgrund verzögerter Übermittlungen der Meldesoftware nicht überein. “

Alle Angaben basieren auf Informationen durch die jeweiligen Gesundheitsämter und des Bayerischen Landesamt für Gesundheit