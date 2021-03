Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 64.285 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+1179 seit Freitag). Das entspricht 154,68 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt sind 1.512 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+3 seit Freitag). Insgesamt wurden in Bayern von gestern auf heute 1.630 neue Fälle registriert. Der 7-Tages-Inzidenz-Wert für den Freistaat liegt bei 138,57 (Stand 29.03. 8 Uhr).

Die Kreise im Kurzüberblick

RKI meldet gleichbleibende Corona-Inzidenz für Augsburg

Notbremse wahrscheinlich | Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg weiter über 100

Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Aichach-Friedberg liegt aktuell bei 101,1 (RKI, gestern 101,1) und damit den zweiten Tag über 100. Bleibt sie auch am Dienstag über 100, ändern sich ab Donnerstag, 1. April, die Regelungen (www.lra-aic-fdb.de/corona). Positiv Getestete in den letzten sieben Tagen (23. – 29.03.21): 139; davon Aichach: 37, Friedberg: 32, Kissing: 11, Mering: 16. Insgesamt bislang positiv getestete Personen seit Anfang März 2020: 3 850. Verstorbene an oder mit COVID-19 seit März 2020: 90. | Kliniken an der Paar (Stand 07:37 Uhr): Positiv getestete Patienten stationär in Aichach: 8 (davon 5 auf Intensiv und beatmet), in Friedberg: 0; Verdachtsfälle in Aichach: 1, in Friedberg: 0.

Im Landkreis Günzburg wurden ingesamt 4.691 Infektionen gemeldet (+21). Seit Beginn der Aufzeichnung im Frühjahr 2020 sind 95 Covid-Infizierte verstorben. Die Inzidenz für den Landkreis liegt bei 107,06

Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Neu-Ulm liegt bei 71,92. Gemeldete bestätigte Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie:5.200 (+25). 104 Personen als verstorben gemeldet

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 2.706 positiv getestete Personen (+25) und 101 Tote gemeldet Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 67,31

Im Donau-Ries wurden 4098 Erkrankte (+42) und 143 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 193,60

Im Ostallgäu wurden Corona-Fälle 4.676 (+85) und 109 Tote gemeldet (+1) . In Kaufbeuren sind 1.643 positive Tests bestätigt (+16), 48 Menschen mit Covid-19 sind verstorben (+1). Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Ostallgäu 234,45 und in Kaufbeuren 177,94

Die Zahl der aktuell nachgewiesen infizierten Personen im Bereich Oberallgäu und Kempten beläuft sich auf insgesamt 266 Personen (OA 174/ KE 92).­­ Seit Anfang März 2020 wurden insgesamt OA 4.236/ KE 1.774. Fälle positiv getestet. Todesfälle gesamt 59 (+1) bzw. 34. Die Inzidenz liegt bei 111,5 bzw. 133

Insgesamt wurden seit Mitte März 4.744 Unterallgäuer positiv getestet (+47). 119 von ihnen sind leider verstorben (+1). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Fahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, liegt aktuell bei 194,71

In Memmingen wurden bisher 1.350 Covid-19-Fälle bestätigt (+16) , 21 Patienten sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 136,05 ( Auf SarsCoV-2 positiv Getestete pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen).

Der Landkreis Lindau hat weiterhin 2.627 positiv getestete Personen (+23) und 57 Tote gemeldet .Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 123,20

Anmerkung der Redaktion: Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich Abweichungen zwischen den Quellen. Wir haben hierzu folgende Antwort aus dem Gesundheitsamt Augsburg erhalten: „…die Corona-Fallzahlen stimmen zwischen den Angaben der Stadt Augsburg und der LGL aufgrund verzögerter Übermittlungen der Meldesoftware nicht überein.

Redaktion: Zudem bestehen Unterschiede in den Veröffentlichungszeitpunkten: RKI 0 Uhr, LGL 8 Uhr, Kommune untertags

Im Landkreis Günzburg wurden ingesamt 4.747 Infektionen gemeldet (+56 seit Freitag). Seit Beginn der Aufzeichnung im Frühjahr 2020 sind 95 Covid-Infizierte verstorben. Die Inzidenz für den Landkreis liegt bei 116,51

Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Neu-Ulm liegt bei 90,2. Gemeldete bestätigte Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 5.260 (+60 seit Freitag). 104 Personen als verstorben gemeldet

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 2.739 positiv getestete Personen (+33 seit Freitag) und 101 Tote gemeldet Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 91,13

Im Donau-Ries wurden 4.185 Erkrankte (+87 seit Freitag) und 143 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 180,14

Im Ostallgäu wurden Corona-Fälle 4.874 (+198 seit Freitag) und 109 Tote gemeldet (+1) . In Kaufbeuren sind 1.666 positive Tests bestätigt (+23 seit Freitag), 48 Menschen mit Covid-19 sind verstorben (+1). Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Ostallgäu 315,90 und in Kaufbeuren 182,44

Die Zahl der aktuell nachgewiesen infizierten Personen im Bereich Oberallgäu und Kempten beläuft sich auf insgesamt 370 Personen (OA 231/ KE 139).­­ Seit Anfang März 2020 wurden insgesamt OA 4.356/ KE 1.855 Fälle positiv getestet. Todesfälle gesamt 59 (+1) bzw. 34. Die Inzidenz liegt bei 148,1 bzw. 201,0

Insgesamt wurden seit Mitte März 4.858 Unterallgäuer positiv getestet (+114 seit Freitag). 121 von ihnen sind leider verstorben (+2 seit Freitag). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Fahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, liegt aktuell bei 211,23

In Memmingen wurden bisher 1.390 Covid-19-Fälle bestätigt (+40 seit Freitag) , 21 Patienten sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 210,88 ( Auf SarsCoV-2 positiv Getestete pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen).

Der Landkreis Lindau hat weiterhin 2.668 positiv getestete Personen (+61 seit Freitag) und 58 Tote gemeldet (+1) .Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 123,20

Anmerkung der Redaktion: Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich Abweichungen zwischen den Quellen. Wir haben hierzu folgende Antwort aus dem Gesundheitsamt Augsburg erhalten: „…die Corona-Fallzahlen stimmen zwischen den Angaben der Stadt Augsburg und der LGL aufgrund verzögerter Übermittlungen der Meldesoftware nicht überein.

Redaktion: Zudem bestehen Unterschiede in den Veröffentlichungszeitpunkten: RKI 0 Uhr, LGL 8 Uhr, Kommune untertags