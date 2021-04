Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 71.167 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+689). Das entspricht 192,79 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt sind 1558 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+2). Insgesamt wurden in Bayern von gestern auf heute 4.137 neue Fälle registriert. Der 7-Tages-Inzidenz-Wert für den Freistaat liegt bei 173,99. 45weitere Personen sind im Freistaat im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. (Stand 14.04. 8 Uhr).

Die Kreise im Kurzüberblick