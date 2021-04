Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 77.000 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+710). Das entspricht 211,80 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt sind 1.604 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+11). Insgesamt wurden in Bayern von gestern auf heute 4.784 neue Fälle registriert. Der 7-Tages-Inzidenz-Wert für den Freistaat liegt bei 182,84. 52weitere Personen sind im Freistaat im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. (Stand 23.04. 8 Uhr).

Die Kreise im Kurzüberblick

Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Aichach-Friedberg liegt aktuell bei 213,9 (RKI, gestern 205,0), damit den zweiten Tag über 200. Derzeit gelten die Regelungen nach der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, für eine 7-Tage-Inzidenz zwischen 100 und 200. Details und Änderungen immer auf www.lra-aic-fdb.de/corona. Positiv Getestete in den letzten sieben Tagen (17.04.21 – 23.04.21): 285; davon Aichach: 37, Friedberg: 85, Kissing: 41, Mering: 15.Insgesamt bislang positiv getestete Personen seit Anfang März 2020: 4.617 (gestern 4.580). Verstorbene an oder mit COVID-19 seit März 2020: 93. | Kliniken an der Paar (Stand 08:00 Uhr): Positiv getestete Patienten stationär in Aichach: 10 (davon 5 auf Intensiv, von denen 4 beatmet werden), in Friedberg: 0; Verdachtsfälle in Aichach: 0, in Friedberg: 0.

Im Landkreis Günzburg wurden ingesamt 5.585 Infektionen gemeldet (+53). Seit Beginn der Aufzeichnung im Frühjahr 2020 sind 100 Covid-Infizierte verstorben. Die Inzidenz für den Landkreis liegt bei 266,09

Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Neu-Ulm liegt bei 204,3. Gemeldete bestätigte Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie 6.211 (+61 ) Positivfälle gemeldet worden. Bestätigte Fälle, die sich aktuell in Quarantäne befinden: 581. 105 Personen als verstorben gemeldet (+1)

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 3.151 positiv getestete Personen (+22) und 104 Tote gemeldet (+1). Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 165,70

Im Donau-Ries wurden 5.157 Erkrankte (+59) und 150 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert (+2). Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 259,38

Im Ostallgäu wurden Corona-Fälle 6.234 (+53) und 119 Tote gemeldet (+1). In Kaufbeuren sind 2.077 positive Tests bestätigt (+13), 49 Menschen mit Covid-19 sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Ostallgäu 208,95 und in Kaufbeuren 189,20

Die Zahl der aktuell nachgewiesen infizierten Personen im Bereich Oberallgäu und Kempten beläuft sich auf insgesamt 444 Personen (OA 245/ KE 199).­­ Seit Anfang März 2020 wurden insgesamt OA 5.310/ KE 2.487. Fälle positiv getestet. Todesfälle gesamt 67 (+2) bzw. 37. Die Inzidenz liegt bei 157 bzw. 287,8

Insgesamt wurden seit Mitte März 5.859 Unterallgäuer positiv getestet (+43). 128 von ihnen sind leider verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Fahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, liegt aktuell bei 198,84

In Memmingen wurden bisher 1.737 Covid-19-Fälle bestätigt (+26) , 23 Patienten sind verstorben (+10). Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 215,42 ( Auf SarsCoV-2 positiv Getestete pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen).

Der Landkreis Lindau hat weiterhin 3.076 positiv getestete Personen (+13) und 62 Tote gemeldet .Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 143,94

Anmerkung der Redaktion: Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich Abweichungen zwischen den Quellen. Wir haben hierzu folgende Antwort aus dem Gesundheitsamt Augsburg erhalten: „…die Corona-Fallzahlen stimmen zwischen den Angaben der Stadt Augsburg und der LGL aufgrund verzögerter Übermittlungen der Meldesoftware nicht überein.