Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 84.774 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+179). Das entspricht 155,26 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt sind 1.686 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+5). Insgesamt wurden in Bayern von gestern auf heute 657 neue Fälle registriert. Der 7-Tages-Inzidenz-Wert für den Freistaat liegt bei 116,92. 56 weitere Personen sind im Freistaat im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. (Stand 11.05. 8 Uhr).

Die Kreise im Kurzüberblick

Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Aichach-Friedberg liegt laut RKI aktuell bei 94,3 (gestern 95,8) und damit den zweiten Tag unter 100. Positiv Getestete in den letzten sieben Tagen (05.05. – 11.05.21): 109; davon Aichach: 16, Friedberg: 33, Kissing: 10, Mering: 7. Insgesamt bislang positiv getestete Personen seit Anfang März 2020: 5.009.

Verstorbene an oder mit Covid-19 seit März 2020: 94 | Kliniken an der Paar (Stand 08:30 Uhr):Positiv getestete Patienten stationär in Aichach: 6 (davon 5 auf Intensiv, 2 davon beatmet), in Friedberg: 0; Verdachtsfälle in Aichach: 1, in Friedberg: 0.