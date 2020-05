Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 3773 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+6). Insgesamt sind 194 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben . Stand: 20.05.2020, 10:00 Uhr

Die Kreise im Kurzüberblick

Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg verzeichnet keinen neuen COVID-19-Fall.

Insgesamt wurden bisher 391 in Augsburg wohnhafte Personen positiv auf das Coronavirus getestet. 369 von 391 Personen sind genesen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden in Augsburg zwei Neuinfektionen gemeldet. Das entspricht 0,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Aktuell 372 bestätigte Fälle des Coronavirus im Landkreis Augsburg. Davon sind 353 Personen wieder genesen. Acht Personen sind verstorben.

Zahlen für den Landkreis Aichach-Friedberg: Derzeit an Covid-19 Erkrankte: 13 (in Quarantäne) Neuinfektionen gesamt seit Beginn: 302 davon bereits gesund: 269 davon verstorben: 20 (darunter 17 Bewohner des Aichacher AWO-Heims) Als enge Kontaktpersonen von Erkrankten ebenfalls in Quarantäne: 12.

Kliniken an der Paar: 3 Covid-19 Patienten in Behandlung, 2 davon beatmet.

Zahl der gemeldeten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner für den Landkreis: 1,5 („7-Tage-Inzidenz“ – lt. Bayer. Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit).

Stand heute, Mittwoch, 13:30 Uhr, haben wir im Landkreis Günzburg 236 (+/-0) bestätigte Corona-Infektionen zu verzeichnen. Wieder genesen sind 231 Personen (+1).

Verdachtsfälle gibt es 3 (-1) und die Anzahl der sich unter Quarantäne befindenden Personen beträgt 24 (-1).

An bzw. mit der Corona-Infektion verstorben sind im Landkreis vier Personen (+/-0).

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 1,58 (1,58).

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 260 positiv getestete Personen (+1) und 24 Tote gemeldet.

Im Donau-Ries wurden 345 Erkrankte und 23 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert.

Im Landkreis Neu-Ulm sind aktuell (Stand: 20. Mai 2020) zwölf Personen bekannt, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt wurden bis heute 421 bestätigte Fälle für eine Infektion mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet. Das bedeutet einen Fall mehr gegenüber dem Vortag. In den letzten sieben Tagen kamen insgesamt zwei neue Fälle hinzu. Von den 421 bestätigten Fällen sind 384 Personen bereits aus der Quarantäne entlassen worden. Klinisch behandelt werden gegenwärtig fünf Verdachtsfälle. Mit dem Coronavirus infizierte Menschen (bestätigte Fälle) befinden sich nach wie vor keine in den Krankenhäusern im Landkreis Neu-Ulm. (Stand 20.05.2020)

Im Ostallgäu wurden 503 Corona-Fälle und 34 Tote gemeldet. In Kaufbeuren sind 107 positive Tests bestätigt, vier Menschen mit Covid-19 sind verstorben.

Aktuell insgesamt 275 bestätigte Fälle für das Oberallgäu und Kempten (173 OA / 102 KE), davon 254 wieder genesen und 17 verstorben (OA 7 / KE 10).

Im Unterallgäu wurden seit Mitte März insgesamt 270 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. 14 von ihnen sind leider verstorben, 254 gelten inzwischen als wieder genesen. Stand: 20. Mai.

Seit Samstag, 16. Mai 2020, gibt es im Memminger Stadtgebiet keine bestätigte Covid-19-Erkrankung mehr. Alle 51 Infizierten sind bereits wieder genesen. Auch im Klinikum Memmingen wird derzeit keine Patientin/ kein Patient mit Covid-19-Infektion behandelt.

Der Landkreis Lindau hat weiterhin 241 positiv getestete Personen und 8 Tote gemeldet.

Anmerkung der Redaktion: Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich Abweichungen zwischen den Quellen. Wir haben hierzu folgende Antwort aus dem Gesundheitsamt Augsburg erhalten: „…die Corona-Fallzahlen stimmen zwischen den Angaben der Stadt Augsburg und der LGL aufgrund verzögerter Übermittlungen der Meldesoftware nicht überein. “

Alle Angaben basieren auf Informationen durch die jeweiligen Gesundheitsämter und des Bayerischen Landesamt für Gesundheit