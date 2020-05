Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 3792 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+1) . Insgesamt sind 197 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+1). Das entspricht 1,48 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Zum Vergleich in den anderen bayerischen Regierungsbezirken liegt dieser Wert teils deutlich höher. Beispielsweise in Oberpfalz (16,41), Oberfranken (11,05) und Oberbayern mit München (6,27). Im Bayernschnitt beträgt diese Kennziffer 5,65. Stand: 22.05.2020, 10:00 Uhr

Die Kreise im Kurzüberblick

Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg verzeichnet zwei neue COVID-19-Fälle. Insgesamt wurden bisher 394 in Augsburg wohnhafte Personen positiv auf das Coronavirus getestet. 371 von 394 Personen sind genesen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 3 Neuinfektionen gemeldet. Das entspricht 1,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Aktuell 373 bestätigte Fälle des Coronavirus im Landkreis Augsburg. Davon sind 354 Personen wieder genesen. Neun Personen sind verstorben (+1).

Zahlen für den Landkreis Aichach-Friedberg: Derzeit an Covid-19 Erkrankte: 7 (in Quarantäne) Neuinfektionen gesamt seit Beginn: 302 davon bereits gesund: 275 davon verstorben: 20 (darunter 17 Bewohner des Aichacher AWO-Heims) Als enge Kontaktpersonen von Erkrankten ebenfalls in Quarantäne: 2.

Kliniken an der Paar: 2 Covid-19 Patienten in Behandlung, beide beatmet.

„7-Tage-Inzidenz“, d. h. die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner für den Landkreis: 0 (lt. Bayer. Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit).

Stand heute, Montag, 16:45 Uhr, haben wir im Landkreis Günzburg 236 (+/-0) bestätigte Corona-Infektionen zu verzeichnen. Wieder genesen sind 229 Personen (- 4), Anmerkung hierzu siehe unten.

Verdachtsfälle gibt es 1 (- 1) und die Anzahl der sich unter Quarantäne befindenden Personen beträgt 11 (- 4).

An bzw. mit der Corona-Infektion verstorben sind im Landkreis vier Personen (+/-0).

Die aktuelle Zahlen zur 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 0,80

Die aktuell entspannte Lage wurde unter anderem dazu genutzt, die bisherigen Zahlen zu überprüfen. Es wurde dabei festgestellt, dass die vier verstorbenen Personen fälschlicherweise vom EDV-System zu den genesenen Personen hinzugezählt wurden. Dies wurde entsprechend korrigiert.

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 266 positiv getestete Personen (+4) und 25 Tote gemeldet (+1). Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 7,29.

Im Donau-Ries wurden 347 Erkrankte (+1) und 23 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 2,25.

Im Ostallgäu wurden 502 Corona-Fälle und 34 Tote gemeldet. In Kaufbeuren sind 110 positive Tests bestätigt (+2), vier Menschen mit Covid-19 sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Ostallgäu 0,71 und in Kaufbeuren 6,83.

Aktuell insgesamt 275 bestätigte Fälle für das Oberallgäu und Kempten (172 OA / 103 KE), davon 254 wieder genesen (OA 162 / KE 91) und 17 verstorben (OA 7 / KE 10). Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Oberallgäu 0,64 und in Kempten 0,00.

Im Unterallgäu wurden seit Mitte März insgesamt 271 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet (+1). 17 von ihnen sind leider verstorben (+3), 255 gelten inzwischen als wieder genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 0,69 Stand: 25. Mai.

Seit Samstag, 16. Mai 2020, gibt es im Memminger Stadtgebiet keine bestätigte Covid-19-Erkrankung mehr. Alle 51 Infizierten sind bereits wieder genesen. Auch im Klinikum Memmingen wird derzeit keine Patientin/ kein Patient mit Covid-19-Infektion behandelt. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 0,00.

Der Landkreis Lindau hat weiterhin 241 positiv getestete Personen und 8 Tote gemeldet.Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 0,00.

Anmerkung der Redaktion: Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich Abweichungen zwischen den Quellen. Wir haben hierzu folgende Antwort aus dem Gesundheitsamt Augsburg erhalten: „…die Corona-Fallzahlen stimmen zwischen den Angaben der Stadt Augsburg und der LGL aufgrund verzögerter Übermittlungen der Meldesoftware nicht überein. “

Alle Angaben basieren auf Informationen durch die jeweiligen Gesundheitsämter und des Bayerischen Landesamt für Gesundheit