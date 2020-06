Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 3857 Menschen positiv auf Corona getestet worden. Insgesamt sind 209 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben. Das entspricht 1,27 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Die Kreise im Kurzüberblick

Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg verzeichnet einen neuen COVID-19-Fall. Insgesamt wurden bisher 405 in Augsburg wohnhafte Personen positiv auf das Coronavirus getestet. 381 von 405 Personen sind genesen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden vier Neuinfektionen im Stadtgebiet gemeldet. Das entspricht 1,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Aktuell 378 bestätigte Fälle (ohne Todesfälle) des Coronavirus im Landkreis Augsburg. Davon sind 372 Personen wieder genesen. Neun Personen sind verstorben. 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 0,4

Zahlen für den Landkreis Aichach-Friedberg:Das Bayerische Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vermeldet eine Neuinfektionen, es sind nun 313 Fälle bekannt. Insgesamt sind seit März 20 Personen mit dem Virus gestorben. „7-Tage-Inzidenz“, d. h. die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner für den Landkreis: 14,22

Stand heute, Montag, 14:00 Uhr, haben wir im Landkreis Günzburg 237 (+/-0) bestätigte Corona-Infektionen zu verzeichnen. Wieder genesen sind 232 Personen (+/-0).

Eine Neu-Infektion wurde im Landkreis Neu-Ulm seit Freitag, 05.06.2020, gemeldet. Im Landkreis Neu-Ulm sind aktuell drei Personen bekannt, die im Moment mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt wurden bis heute 428 bestätigte Fälle für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet. In den letzten sieben Tagen wurden zwei neue Infektionsfälle gemeldet. Von den 428 bestätigten Fällen sind 399 Personen aus der Quarantäne entlassen worden. Von den bestätigten Fällen wird keine Person klinisch betreut. (Stand 08.06.2020)

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 267 positiv getestete Personen und 29 Tote gemeldet . Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 0,00

Im Donau-Ries wurden 353 Erkrankte und 23 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 0.

Im Ostallgäu wurden 503 Corona-Fälle und 38 Tote gemeldet. In Kaufbeuren sind 111 positive Tests bestätigt, fünf Menschen mit Covid-19 sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Ostallgäu 0 und in Kaufbeuren 0.

Aktuell insgesamt 286 bestätigte Fälle für das Oberallgäu und Kempten (183 OA / 103 KE), davon 256 wieder genesen (OA 164 / KE 92) und 17 verstorben (OA 7 / KE 10). Die 7-Tage-Inzidenzen betragen 0 bzw. 0.

Seit Mitte März wurden insgesamt 272 Unterallgäuer positiv auf das Coronavirus getestet. 15 von ihnen sind leider verstorben, 255 gelten inzwischen als wieder genesen. Stand: 8. Juni. Wichtige Anmerkung dazu: Am 6. Juni wurde dem Unterallgäuer Gesundheitsamt ein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 vom 12. April nachgemeldet. Der Verstorbene wurde in einer Klinik in einem anderen Landkreis behandelt und ist dort auch verstorben. Vor seinem Krankenhausaufenthalt wohnte er jedoch im Unterallgäu. Aus diesem Grund haben wurden die Zahlen nachträglich entsprechend abgeändert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 0 . Stand: 8. Juni.

Seit Samstag, 16. Mai 2020, gibt es im Memminger Stadtgebiet keine bestätigte Covid-19-Erkrankung mehr. Alle 51 Infizierten sind bereits wieder genesen. Auch im Klinikum Memmingen wird derzeit keine Patientin/ kein Patient mit Covid-19-Infektion behandelt. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 0,00.

Der Landkreis Lindau hat weiterhin 241 positiv getestete Personen und 8 Tote gemeldet.Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 0,00.

Anmerkung der Redaktion: Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich Abweichungen zwischen den Quellen. Wir haben hierzu folgende Antwort aus dem Gesundheitsamt Augsburg erhalten: „…die Corona-Fallzahlen stimmen zwischen den Angaben der Stadt Augsburg und der LGL aufgrund verzögerter Übermittlungen der Meldesoftware nicht überein. “

Verdachtsfälle gibt es 4 (+4) und die Anzahl der sich unter Quarantäne befindenden Personen beträgt 14 (+6).

An bzw. mit der Corona-Infektion verstorben sind im Landkreis vier Personen (+/-0).

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 0,00.