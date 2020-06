Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Keine bestätigte Neuinfektion im Vergleich zum Vortag gibt es im Landkreis Neu-Ulm. Aktuell sind zehn Personen im Landkreis Neu-Ulm bekannt, die im Moment mit dem Coronavirus infiziert sind. In den letzten sieben Tagen wurden insgesamt sieben neue Infektionsfälle gemeldet. Insgesamt wurden bis heute 439 bestätigte Fälle für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet. Von den 439 bestätigten Fällen sind 403 Personen aus der Quarantäne entlassen worden.

Keine Änderungen im Vergleich zum Vortag gibt es auch bei den Schulklassen bzw. Kinderbetreuungseinrichtungen, die in Quarantäne geschickt worden waren (wir berichteten) .So befinden sich aktuell zwei Grundschulklassen der Grundschule Neu-Ulm Weststadt, ein Hort in Neu-Ulm Weststadt, eine Grundschulklasse in Senden, eine Kindergartengruppe in Senden sowie eine Kindergartengruppe in Vöhringen in Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt 4,02 (Stand 30.06.2020)

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 264 positiv getestete Personen und 29 Tote gemeldet . Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 0,00

Im Donau-Ries wurden 355 Erkrankte (+1) und 23 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 1,50.

Im Ostallgäu wurden 512 Corona-Fälle (+1) und 39 Tote gemeldet. In Kaufbeuren sind 111 positive Tests bestätigt, fünf Menschen mit Covid-19 sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Ostallgäu 5,70 und in Kaufbeuren 0.

Aktuell insgesamt 292 bestätigte Fälle für das Oberallgäu und Kempten (190 OA / 102 KE), 17 Patienten sind verstorben (OA 7 / KE 10).Die 7-Tage-Inzidenzen betragen 1,29 bzw. 0.

Insgesamt sind seit Mitte März 272 Unterallgäuer positiv auf das Coronavirus getestet worden; 256 von ihnen sind inzwischen wieder genesen; 14 von ihnen sind leider verstorben. Aktuell als erkrankt gelten also zwei Personen aus dem Unterallgäu. In Quarantäne befinden sich im Unterallgäu derzeit 19 Personen.

Stand heute sind in Memmingen 53 bestätigte Covid-19-Infektionen, 51 davon sind seit 16. Mai 2020 genesen, bekannt. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 4,56.

Der Landkreis Lindau hat weiterhin 244 positiv getestete Personen und 8 Tote gemeldet.Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 3,67.

Anmerkung der Redaktion: Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich Abweichungen zwischen den Quellen. Wir haben hierzu folgende Antwort aus dem Gesundheitsamt Augsburg erhalten: „…die Corona-Fallzahlen stimmen zwischen den Angaben der Stadt Augsburg und der LGL aufgrund verzögerter Übermittlungen der Meldesoftware nicht überein. “