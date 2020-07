Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Keine bestätigte Neuinfektion im Vergleich zum Vortag gibt es im Landkreis Neu-Ulm. Aktuell sind zehn Personen im Landkreis Neu-Ulm bekannt, die im Moment mit dem Coronavirus infiziert sind. In den letzten sieben Tagen wurden insgesamt sieben neue Infektionsfälle gemeldet. Insgesamt wurden bis heute 439 bestätigte Fälle für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet. Von den 439 bestätigten Fällen sind 403 Personen aus der Quarantäne entlassen worden.

Keine neuen Quarantäneanordnungen gab es für Schulen und Kindertageseinrichtungen im Landkreis Neu-Ulm. Weiterhin in Quarantäne befinden sich zwei Grundschulklassen der Grundschule Neu-Ulm Weststadt, eine Hortgruppe in der Neu-Ulmer Weststadt, eine Grundschulklasse in Senden, eine Kindergartengruppe in Senden sowie eine Kindergartengruppe in Vöhringen. Für Vöhringen und Senden liegen noch nicht alle Testergebnisse der genommenen Abstriche vor. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt 4,02 (Stand 01.07.2020)

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 266 positiv getestete Personen (+2) und 29 Tote gemeldet . Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 2,08

Im Donau-Ries wurden 356 Erkrankte (+1) und 23 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 2,25

Im Ostallgäu wurden 513 Corona-Fälle (+1) und 39 Tote gemeldet. In Kaufbeuren sind 111 positive Tests bestätigt, fünf Menschen mit Covid-19 sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Ostallgäu 6,41 und in Kaufbeuren 0.

Aktuell insgesamt 293 bestätigte Fälle für das Oberallgäu und Kempten (188 OA / 105 KE), davon 270 wieder genesen (OA 177 / KE 93) und 17 verstorben (OA 7 / KE 10). Die 7-Tage-Inzidenzen betragen 1,29 bzw. 0.

eit Mitte März wurden insgesamt 272 Unterallgäuer positiv auf das Coronavirus getestet. 14 von ihnen sind leider verstorben, 256 gelten inzwischen als wieder genesen.

Stand 1.7. sind in Memmingen 53 bestätigte Covid-19-Infektionen, 51 davon sind seit 16. Mai 2020 genesen, bekannt. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 4,56.

Der Landkreis Lindau hat weiterhin 244 positiv getestete Personen und 8 Tote gemeldet.Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 3,67.

Anmerkung der Redaktion: Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich Abweichungen zwischen den Quellen. Wir haben hierzu folgende Antwort aus dem Gesundheitsamt Augsburg erhalten: „…die Corona-Fallzahlen stimmen zwischen den Angaben der Stadt Augsburg und der LGL aufgrund verzögerter Übermittlungen der Meldesoftware nicht überein. “