Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Aktuell gibt es im Landkreis Neu-Ulm 14 Personen, für die eine bestätigte Coronavirus-Infektion gemeldet ist. Im Vergleich zu Freitag, 10.07.2020, wurden über das Wochenende sechs neue Fälle gemeldet. In den letzten sieben Tagen wurden insgesamt 13 neue Infektionsfälle gemeldet. Insgesamt wurden bis heute 453 Fälle für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet (+2). Von den 453 Fällen sind 413 Personen aus der Quarantäne entlassen worden.

Aufgrund eines bestätigten Falles in einer Kinderbetreuungseinrichtung in Illertissen wurde am Wochenende für eine Gruppe der Einrichtung Quarantäne angeordnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Öffentlichen Gesundheitsdienstes haben zügig mit der Ermittlung von Kontaktpersonen begonnen und Kontaktpersonen der Kategorie I in Quarantäne geschickt. Außerdem wurden Testungen veranlasst. Mit den Ergebnissen ist in den nächsten Tagen zu rechnen. Der 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 7,46 (Stand 13.07.2020)

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 267 positiv getestete Personen (+1) und 29 Tote gemeldet . Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 1,04

Im Donau-Ries wurden 359 Erkrankte und 23 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 1,50

Im Ostallgäu wurden 525 Corona-Fälle (+1) und 39 Tote gemeldet. In Kaufbeuren sind 111 positive Tests bestätigt, fünf Menschen mit Covid-19 sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Ostallgäu 3,59 und in Kaufbeuren 0.

Aktuell insgesamt 300 bestätigte Fälle für das Oberallgäu und Kempten (194 OA / 102 KE), davon 275 wieder genesen (OA 180 / KE 95) und 17 verstorben (OA 7 / KE 10). . Die 7-Tage-Inzidenzen betragen 1,93 bzw. 0.

Zehn Unterallgäuer sind aktuell nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 284 Unterallgäuer positiv getestet. 14 von ihnen sind leider verstorben, 260 gelten als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 7,64 (Stand: 13. Juli).

Stand heute (13.7.) liegt die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen in Memmingen bei 57 . Davon sind 51 Personen bereits wieder genesen.