Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Im Landkreis Neu-Ulm gibt es im Vergleich zum Vortag zwei neue bestätigte Infektionen. Aktuell sind im Landkreis Neu-Ulm 19 Personen mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion gemeldet. In den letzten sieben Tagen wurden insgesamt 13 neue Infektionsfälle gemeldet. Insgesamt wurden bis heute 460 Fälle für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet. Von den 460 Fällen sind 415 Personen aus der Quarantäne entlassen worden.

Keine neuen Quarantäneanordnungen gab es für Schulen und Kindertageseinrichtungen im Landkreis. Im Moment befindet sich noch eine Gruppe einer Kindertageseinrichtung in Illertissen in Quarantäne. Im Zusammenhang mit der Kindertagesgruppe in Illertissen sind keine neuen bestätigten Fälle aufgetreten. Damit bleibt es weiterhin bei einem bestätigten Fall eines Kindes in der Kinderbetreuungseinrichtung in Illertissen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 7,46 (Stand 17.07.2020)

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 267 positiv getestete Personen und 29 Tote gemeldet . Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 1,04

Im Donau-Ries wurden 364 Erkrankte (+3) und 23 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 3,75

Im Ostallgäu wurden 527 Corona-Fälle (+2) und 39 Tote gemeldet. In Kaufbeuren sind 111 positive Tests bestätigt, fünf Menschen mit Covid-19 sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Ostallgäu 2,85 und in Kaufbeuren 0.

Aktuell insgesamt 298 bestätigte Fälle für das Oberallgäu und Kempten (194 OA / 104 KE), davon 275 wieder genesen (OA 180 / KE 95) und 17 verstorben (OA 7 / KE 10). Die 7-Tage-Inzidenzen betragen 0 bzw. 2,90

Zwölf Unterallgäuer sind aktuell nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 286 Unterallgäuer positiv getestet. 14 von ihnen sind leider verstorben, 260 gelten als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 2,08 (Stand: 17. Juli).

Stand heute (13.7.) liegt die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen in Memmingen bei 57 . Davon sind 51 Personen bereits wieder genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 2,28

Der Landkreis Lindau hat weiterhin 245 positiv getestete Personen (+1) und 8 Tote gemeldet.Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 1,22.

Anmerkung der Redaktion: Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich Abweichungen zwischen den Quellen. Wir haben hierzu folgende Antwort aus dem Gesundheitsamt Augsburg erhalten: „…die Corona-Fallzahlen stimmen zwischen den Angaben der Stadt Augsburg und der LGL aufgrund verzögerter Übermittlungen der Meldesoftware nicht überein.