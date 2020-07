Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 4.238 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+ 21) . Insgesamt sind 211 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+ 1). Das entspricht 3,66 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt wurden in Bayern 87 neue Fälle registriert, besonders betroffen ist neben Schwaben erneut Oberbayern (+46). (Stand 23.7. 9 Uhr)

Die Kreise im Kurzüberblick

Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg verzeichnet zwei neue COVID-19-Fälle. Insgesamt wurden bisher 532 in Augsburg wohnhafte Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

472 von 532 Personen sind genesen, 44 sind aktuell erkrankt, 16 Personen sind verstorben.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 22 Neuinfektionen im Stadtgebiet gemeldet. Das entspricht etwa 7,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Aktuell 413 bestätigte Fälle (ohne Todesfälle) des Coronavirus im Landkreis Augsburg (+1). Davon sind 392 Personen wieder genesen. Neun Personen sind verstorben. Die „7-Tage-Inzidenz“, d. h. die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner für den Landkreis: 1,59

Zahlen für den Landkreis Aichach-Friedberg:Das Bayerische Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vermeldet zwei Neuinfektionen, es sind 398 Fälle bekannt. Insgesamt sind seit März 20 Personen mit dem Virus gestorben.Die „7-Tage-Inzidenz“, d. h. die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner für den Landkreis: 2,99

Stand heute, 12:00 Uhr, haben wir im Landkreis Günzburg 246 bestätigte Corona-Infektionen zu verzeichnen (+1). Wieder genesen sind 234 Personen. Verdachtsfälle gibt es 0 und die Anzahl der sich unter Quarantäne befindenden Personen beträgt 37. An bzw. mit der Corona-Infektion verstorben sind im Landkreis vier Personen (+/-0). Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 4,74