Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Im Landkreis Neu-Ulm wurden acht bestätigte Neu-Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Aktuell sind im Landkreis Neu-Ulm 19 Personen mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion gemeldet. In den letzten sieben Tagen wurden insgesamt 16 neue Infektionsfälle gemeldet. Insgesamt wurden bis heute 497 Fälle für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet. Von den 497 Fällen sind 452 Personen aus der Quarantäne entlassen worden.

Der Anstieg an Neu-Infektionen in den letzten Tagen ist vor allem auf Reiserückkehrer zurückzuführen, die Urlaub in Südosteuropa gemacht haben. Die Reiserückkehrer haben sich in keinem Risikogebiet laut Robert Koch Institut aufgehalten. Es kam zu keiner Bildung von Clustern oder Hot Spots im Landkreis. Das heißt die Neuinfektionen konzentrieren sich nicht auf einen bestimmten Ort. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 8,61 (Stand 14.08.2020)

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 290 positiv getestete Personen und 29 Tote gemeldet . Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 7,29

Im Donau-Ries wurden 382 Erkrankte und 23 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 3,75

Im Ostallgäu wurden 541 Corona-Fälle und 39 Tote gemeldet. In Kaufbeuren sind 115 positive Tests bestätigt, fünf Menschen mit Covid-19 sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Ostallgäu 2,14 und in Kaufbeuren 4,56

Aktuell insgesamt342 positiv bestätigte Fälle (+2) für das Oberallgäu und Kempten (217 OA / 127 KE), davon 291 wieder genesen (OA 187 / KE 104) und 17 verstorben (OA 7 / KE 10). Damit beläuft sich die Zahl der aktuell infizierten Personen auf insgesamt 34 Personen (OA 18 / KE 16). Die 7-Tage-Inzidenzen betragen 4,51 bzw. 1,45

Neun Unterallgäuer sind aktuell nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 296 Unterallgäuer positiv getestet. 14 von ihnen sind leider verstorben, 273 gelten als genesen-Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 4,17 (Stand: 13. August).