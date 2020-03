Um eine mögliche Ansteckungsgefahr für Fahrgäste und Personal mit dem neuartigen Coronavirus zu verringern, werden in den Bussen und Straßenbahnen der Stadtwerke Augsburg (swa) ab Montag, 16. März 2020, vorübergehend keine Tickets mehr verkauft. Gleichzeitig wird der Vordereinstieg bei Bussen ausgesetzt und die erste Türe beim Fahrer bleibt geschlossen. Ebenfalls ab Montag sind die Kundencenter der swa nur noch telefonisch erreichbar. Wegen der Schließung der Schulen gilt bis auf weiteres der Ferienfahrplan.

Mit den mit den bayerischen Verkehrsverbünden und dem Bayerischen Staatsministerium bayernweit abgestimmten Regelungen sollen Kunden wie Fahrgäste geschützt und die Aufrechterhaltung der Leistungen der swa sichergestellt werden.

So wird der üblicherweise geltende Vordereinstieg bei Bussen ausgesetzt. Die vordere Türe wird nicht mehr geöffnet, der Fahrerbereich im Bus wird durch ein Band abgesperrt. Die Fahrgäste werden gebeten über die hinteren Türen ein- und auszusteigen. Gleichzeitig werden in Bussen und Straßenbahnen keine Tickets mehr verkauft. Die Fahrgäste werden deshalb gebeten, ihre Tickets vor Einstieg an den Ticketautomaten zu kaufen oder elektronisch über die swa Fahrinfo-App. Fahrscheinautomaten sind an allen Straßenbahnhaltestellen verfügbar.

Ferienfahrplan

Nachdem ab Montag, 16. März die Schulen geschlossen bleiben, gilt ab dann der übliche Ferienfahrplan mit einem durchgängigen 7,5-Minuten-Takt, statt des üblichen Fünf-Minuten-Takts für Straßenbahnen.

Kundencenter

Um auch weiterhin die Beratung und Dienste für die Kunden aufrecht erhalten zu können und ein mögliches Übertragungsrisiko auszuschließen, bleiben ab Montag, 16. März auch die beiden swa Kundencenter am Hohen Weg und am Königsplatz für den Kundenverkehr geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen telefonisch (0821 / 6500-6500) oder per E-Mail (kundencenter@sw-augsburg.de) für die Anliegen der Kunden zur Verfügung.

Die genannten Maßnahmen gelten bis auf weiteres. Sie werden zwischenzeitlich regelmäßig geprüft und angepasst.