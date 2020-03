Corona-Virus wird nicht über Trinkwasser übertragen

Aus aktuellem Anlass weisen die Stadtwerke Augsburg (swa) darauf hin, dass eine Übertragung des neuartigen Coronavirus durch Trinkwasser aus dem Wasserhahn nicht gegeben ist. Wie das Umweltbundesamt erklärt, kann das Virus im Wasser nicht überleben und sich auch nicht vermehren. Somit ist die Wasserversorgung weder gefährdet noch beeinträchtigt.

Die Stadtwerke Augsburg (swa) gewährleisten auch in der aktuellen Krisensituation die Versorgung mit Trinkwasser von höchster Qualität. Täglich werden sowohl in den Trinkwasserbrunnen als auch in den swa Wasserwerken und im Trinkwasserverteilungsnetz Wasserproben entnommen und überprüft. Zusätzlich überwachen eine Reihe von Laboren mit digital-elektronischen Systemen die Trinkwasserqualität rund um die Uhr. Das im Trinkwasserschutzgebiet gewonnene Trinkwasser wird außerdem bei der Versickerung des Niederschlags in den Sandschichten des Tertiärs natürlich gereinigt und gilt als eines der besten Trinkwasser Europas.