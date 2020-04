Das abrupte Ende der Saison 2019-20 ist noch lange kein Grund auf unser geliebtes Eishockey zu verzichten! Unterstützt von der Champions Hockey League haben sich die Augsburger Panther entschieden, alle sechs begeisternden CHL-Auftritte des „AEV international“ in der Gruppenphase sowie das Hin- und Rückspiel der Round of 16 als ReLive-Streams auf dem clubeigenen Facebook-Kanal unter www.aev-panther.de/facebook auszustrahlen.

„Auf diese Art wollen wir besondere Momente der Clubgeschichte nochmals aufleben lassen und uns an den Erinnerungen an eine fantastische Zeit des Augsburger Eishockeys erfreuen. Das erste CHL-Tor der Panther-Historie durch Jaro Hafenrichter in Schweden, den dramatischen OT-Sieg in Belfast, ein erneut hochklassiges Duell mit Luleå, einen Arbeitssieg im CFS gegen die nordirischen Giants gefolgt von zwei an Dramatik nicht zu überbietenden Partien gegen die „Weißen Tiger“ aus der Augsburger Partnerstadt Liberec führen uns in ein wohl auf ewig unvergessenes Achtelfinale gegen den EHC Biel-Bienne mit bis zum Ende tapfer kämpfenden Panthern, die beim haushohen Schweizer Favoriten den „Sudden Death“ verkraften müssen und dennoch minutenlang von unzählig mitgereisten Augsburgern frenetisch gefeiert werden.“

Die insgesamt acht geplanten ReLive-Streams werden dabei jeweils am Samstagabend zur Primetime ab 20:15 in bester Full-HD-Auflösung mit Stadionatmosphäre zu empfangen sein. Aus Rechtegründen ist der Empfang auf die Bundesrepublik Deutschland begrenzt.

„Um die magischen Auftritte Europas wahrer Liebe nochmals besser fühlen zu können, wird das Social Media-Team der Panther an den Sendetagen zusätzlich mit konservierten aber deshalb nicht minder emotionalen CHL-Storys auf Instagram und Facebook aufwarten und den AEV international aus dem Jahr 2019 nochmals hochleben lassen.“

DIE SENDETERMINE AUF FACEBOOK IM ÜBERBLICK: