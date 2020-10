Coronabedingter Spätstart | TSV Friedberg Handball zu Gast in Cham

Am Samstag scheint die lange Spielpause für die Friedberger Handballer endlich zu Ende zu gehen. Ab 19.30 Uhr beginnt die Bayernliga mit dem Auswärtsspiel in Cham. Damit endet eine Wartezeit von fast sechs Monaten ohne Pflichtspiel für den TSV.

Das eigentliche erste Saisonspiel der Herzogstädter fiel am vergangenen Wochenende aus, nachdem sich sechs Friedberger Spieler mit Corona infiziert hatten. Diese sind allesamt wieder gesund, nur Alexander Prechtl sitzt für den Samstag noch aus, da er Trainingsrückstand hat. Somit ist von Friedberger Seite aus alles bereit für den Saisonstart. Auch Cham, das am letzten Wochenende seine erste Begegnung noch absagen musste, signalisierte am Donnerstag, dass die Partie am Samstag stattfinden könne.

Renato Pauli wechselt weiter nach Günzburg

Dabei muss der TSV Friedberg aber noch einen kurzfristigen Abgang hinnehmen. Renato Pauli, vor dieser Saison aus Eisenach verpflichtet, wird nun doch nicht für die Friedberger auflaufen. Nachdem er die gesamte Vorbereitung mit absolviert hatte und für Friedberg beim Turnier in Gundelfingen spielte, bekam der Linkshänder ein Angebot vom VfL Günzburg. Pauli entschied sich kurzfristig um, er lief beim Saisonstart in der 3. Liga am letzten Samstag auch bereits für den VfL auf.

Darum rückt Marcus Bernhard aus der zweiten Mannschaft in den Kader auf. Der Linkshänder hat für die Friedberger Zweite und seinen alten Verein Dietmannsried bereits in der Landesliga gespielt. Er wird nun dauerhaft im Bayernligakader mit dabei sein.

„Die ganze Situation ist natürlich nicht ideal“, sagte der Friedberger Trainer Andreas Dittiger. „Aber es zeigt, dass wir bei der Verpflichtung von Pauli gute Arbeit geleistet haben. Da der Spieler aber kurzfristig doch weg wollte, haben wir beschlossen, ihm keine Steine in den Weg zu legen. Wir wollen mit einem Kader auflaufen, in dem sich alle Akteure voll und ganz mit dem TSV identifizieren und bereit sind, alles für unsere Farben zu geben. Nur solche Spieler wird man am Samstag in Cham für Friedberg im Einsatz sehen. Wir hoffen, dass nach dem letzten Wochenende mit den vielen Absagen sich jetzt der Spielplan in der Bayernliga normalisiert. Wir sind bereit für den Auftakt, jeder freut sich nach der langen Pause auf das erste Pflichtspiel.“

Domenico Giannino