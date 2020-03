Coronavirus-Epidemie | Auch in Schwaben fallen zahlreiche Veranstaltung aus

Der Augsburger Plärrer und die Playoffs der Augsburger Panther entfallen, der FC Augsburg spielt vor leeren Rängen. Auch in Augsburg und Schwaben fallen zahlreiche Veranstaltungen aufgrund der Allgemeinverfügungen bezüglich der Coronaepidimie aus. Wir versuchen Ihnen einen kurzen Überblick zu geben. Anzeige

Bis zum Ende der Osterferien (19.Apirl) sind in Bayern per Allgemeinverfügung Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen untersagt. Bei Veranstaltungen zwischen 500 und 1.000 Teilnehmern wird vor Ort das Risiko abgewogen ob diese stattfinden können. Bereits jetzt steht fest, dass der Augsburger Plärrer und die Playoffs der Augsburger Panther nicht stattfinden können. Das Staatstheater Augsburg hat in allen Spielstätten die Vorstellungen bis zu diesem Zeitpunkt abgesagt, die Städtischen Kunstsammlungen verzichten auf Führungen und Vernissagen. Die Heimspiele des FCA gegen Wolfsburg und Paderborn werden wohl vor leeren Rängen stattfinden, aber als sogenannte „Geisterspiele“ durchgeführt werden. Die meisten Parteien verzichten im Vorfeld auf die Kommunalwahl am kommenden Sonntag auf weitere Wahlveranstaltungen und Wahlpartys.

Doch auch sonst wurden bereits zahlreiche Veranstaltungen in Schwaben abgesagt. Wir versuchen Ihnen einen kurzen Überblick zu geben. Aufgrund der Vielzahl der Veranstaltungen ist diese Auflistung ohne den Anspruch auf Vollständigkeit erstellt. Bitte informieren Sie sich auf den Seiten der Veranstalter ins Detail.

Folgenden Veranstaltungen wurden abgesagt , verschoben oder finden ohne Zuschauer statt:

Aindling

Osterbasar der Aindlinger Initiative „Hilfe für die Kinder aus Tschernobyl“ | 29. März

Augsburg

Augsburger Plärrer

Gögginger Frühlingsfest

Heimspiele der Augsburger Panther

Heimspiele des FC Augsburg (ohne Zuschauer)

Vorstellungen des Staatstheaters Augsburg (alle Spielstätten)

„Konstantin Lukinov – Live in Concert“ | den 26. März 2020 |Kongress am Park

Studienorientierungstag Hochschule Augsburg | 27. März 2020

Schwäbisches Jugendsinfonieorchester | 19. April

Günter Grünwald in der Kongresshalle vom 27. März auf den 6. Juli verlegt. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.

Carolin Kebekus am 26.03.2020 in der Schwabenhalle Augsburg auf den 21.08.2020 – ebenfalls in der Schwabenhalle Augsburg – verschoben. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.

Registrierungsaktion der DKMS Deutschland für Lana | 22.03. | Kapellen-Mittelschule Augsburg abgesagt. Registrierung von zuhause:www.dkms.de

Augsburg Open

Bad Wörishofen

Schwäbisches Jugendsinfonieorchester | 18. April

Dillingen/Donau

Hochschultag | 13. März | Michael-Sailer-Gymnasium

Nordschwäbisches Literaturfestival wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben

Donauwörth

Ostereiermarkt | 22.März

Zeitarbeitsmesse | 24.März

Friedberg

Marktsonntag (29. März)

Frühjahrskonzert der städtischen Jugendkapelle (28. März)

Bayern- Cup für Standarttänze (21. März)

Tattoo-Messe (18./19. April)

Gessertshausen-Oberschönefeld

Sonntag, 15. März, 15 Uhr, Künstlergespräch mit Alexandra Vassilikian in der Ausstellung „Weltenschleifen“ und um 15 Uhr Familienführung mit Kreativ-Werkstatt in der Dauerausstellung

Sonntag, 29. März, 15 Uhr, Eröffnung der beiden Sonderausstellungen „Zum Fressen gern? Tiere und ihre Menschen“ im Volkskundemuseum und „Tiere! Matthias Hirtreiter und Hanne Kroll“ in der Schwäbischen Galerie

Sonntag, 5. April, 15 Uhr, Führung für Erwachsene in der Dauerausstellung

Dienstag, 7. April, 10 Uhr, Osterferienprogramm: Die Hasen sind los

Sonntag, 5. April, 15 Uhr, Führung für Erwachsene in der Dauerausstellung Dienstag, 7. April, 10 Uhr, Osterferienprogramm: Die Hasen sind los Mittwoch, 8. April, 10 Uhr, Osterferienprogramm: Buntes Eierfärben mit Naturfarben

Ostersonntag, 12. April, 15 Uhr, Führung für Erwachsene durch „Zum Fressen gern? Tiere und ihre Menschen“

Ostermontag, 13. April, 11 Uhr, Führung für Erwachsene durch „Zum Fressen gern? Tiere und ihre Menschen“

Sonntag, 19. April, 15 Uhr, Familienführung mit Kreativteil „Zum Fressen gern? Tiere und ihre Menschen“

Die Absage gilt auch für alle gebuchten Führungen und Programme.

Höchstädt

Ausstellungseröffnung „Märchenhafte KinderBuchHelden“ | 31. März

Saisonstart mit Familienfest | 5. April

Landkreis Ostallgäu

Alle Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern untersagt

Kaufbeuren

Alle Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern untersagt

Heimspiele des ESV Kaufbeuren

Kempten

Martin Rütter am 12.03.20 in Kempten (bigBOX) | Ersatztermin geplant. Die Tickets bis zur endgültigen Entscheidung ihre Gültigkeit.

Alle Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern untersagt

Kloster Irsee

Samstag, 14. März: Die Ausstellungseröffnung „Mensch und Musik. Peter Zeiler zum Neunzigsten“ in Kloster Irsee findet als Finissage am Samstag, 18. Juli 2020, 11.00 Uhr, statt. Die Ausstellung selbst ist zwischen dem 14. März. und 18. Juli offen zugänglich

Marktoberdorf

Schwäbisches Jugendsinfonieorchester | 17. April

Memmingen

FC Memmingen | Totopokal gegen 1860 München | 31. März (ohne Zuschauer)

Heimspiele der Memmingen Indians

diverse Veranstaltungen der Stadt Memmingen

Sportlerehrung | 20. März | wird nachgeholt

Museum KulturLand Ries

Sonntag, 15. März, Offenes Liedersingen

Dienstag, 31. März, Ausstellungseröffnung „Die Honigmacher“

Samstag, 4. April, Handarbeitstreff

Samstag, 18. April, Brotbackkurs

Die Absage gilt auch für das Osterferienprogramm sowie für alle gebuchten Führungen und Programme

Neu-Ulm

Martin Rütter am 14.03.20 in Kempten (ratiopharm arena) | Ersatztermin geplant. Die Tickets bis zur endgültigen Entscheidung ihre Gültigkeit.

„Rock meets Classic“ am 17.03.20 | Ersatztermin geplant. Die Tickets bis zur endgültigen Entscheidung ihre Gültigkeit.

Schwabmünchen

Vereinstreffen | 12. März | Stadthalle

Frühlingsfest| 29. März

Kinderbasar Kolping-Kinderkiste | 22. März | wird verschoben.

Alle Veranstaltungen im Kunsthaus bis 19.April

Wertingen

Harry G | 14.03.2020 | Stadthalle Wertingen auf den 19.07.2020 – ebenfalls in der Stadthalle Wertingen – verschoben. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Festakt zur Feier des 50-jährigen des Staatlichen Gymnasiums | 20. März

Wir versuchen unsere Übersicht in den kommenden Tagen weiter zu ergänzen.