Coronafall in Asylbewerberunterkunft in Pöttmes – Alle Bewohner unter Quarantäne gestellt

In einer Asylbewerberunterkunft in Pöttmes wurde eine erwachsene Person ohne Symptome positiv auf Corona getestet und deshalb in einer separaten Unterkunft untergebracht.

Die 25 weiteren Bewohner sind als Kontakpersonen in Quarantäne.

Positive Tests auch an der FOSBOS und in landwirtschaftlichen Betrieben

An der FOSBOS in Friedberg wurde eine Lehrkraft, die nicht im Landkreis Aichach-Friedberg lebt, positiv auf Corona getestet. Die Ermittlungen dauern noch an, bislang wurde für 19 Kontaktpersonen Quarantäne angeordnet.

Bei den beiden landwirtschaftlichen Unternehmen in Adelzhausen und Inchenhofen wurden am Dienstag durch das Gesundheitsamt die Tests der Kontaktpersonen durchgeführt. Die Ergebnisse werden am Donnerstag erwartet.