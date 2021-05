Coronakrise lässt Renten steigen

Die Coronakrise steigert die Renten. Das Ab und Auf der Wirtschaft in der Pandemie führt dazu, dass die Zahlungen künftig um drei bis vier Milliarden Euro jährlich höher ausfallen, berichtet die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ (FAS) unter Berufung auf das Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik. Nächstes Jahr werde diese zusätzliche Rentenerhöhung vier Milliarden Euro ausmachen, sagte Max-Planck-Professor Axel Börsch-Supan der FAS. In den Jahren darauf sind es drei Milliarden Euro, dauerhaft.

Senioren in einer Fußgängerzone, über dts Nachrichtenagentur

„Wegen des ausgesetzten Nachholfaktors summiert sich das bis 2050 zu fast 100 Milliarden Euro.“ Die Zahlen sind inflationsbereinigt. Der Hintergrund ist laut FAS-Bericht die Wirkung der sogenannten Rentengarantie.

Wegen der Pandemie sind die Löhne in Deutschland im vergangenen Jahr gefallen, die Rentenversicherung gibt einen Rückgang von 2,3 Prozent an – die Renten sinken aber nicht entsprechend mit. Nach der Krise werden die Löhne wieder das alte Niveau erreichen. Das wiederum gilt für die Rente als Lohnerhöhung, und die Renten steigen mit. Seit 2018 legen die Renten auch dann zu, wenn die Lohnsteigerungen nur frühere Lohnrückgänge ausgleichen.

Damals wurde der so genannte „Nachholfaktor“ in der Rente gestrichen. Der Effekt: Das reine Ab und Auf der Wirtschaft steigert die Renten, auch ohne dass die Löhne zulegen. Die Deutsche Rentenversicherung verwies gegenüber der FAS auf statistische Sondereffekte. Sie erschwerten die Berechnung.

Das Sozialministerium betonte, dass die Renten noch nicht in diesem Jahr steigen. Der rentenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, kritisierte den Vorgang: „Die Zahlen belegen erneut, was wir schon lange fordern: Die Bundesregierung muss den Nachholfaktor wieder einführen“, sagte er der FAS. „Ich freue mich über jeden Cent, den Rentnerinnen und Rentner mehr in der Tasche haben. Gleichzeitig ist es eine Frage der Fairness, dass sich Löhne und Renten langfristig im Gleichschritt bewegen.“