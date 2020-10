Coronavirus: DFB sagt fast alle U-Länderspiele bis Jahresende ab

Auf seiner Sitzung hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) entschieden, alle Länderspiele und Lehrgänge seiner männlichen und weiblichen U-Nationalmannschaften bis Ende dieses Jahres abzusagen. Das teilte der DFB am Freitag mit. Ausgenommen von dieser Regelung sei die U 21-Nationalmannschaft von DFB-Trainer Stefan Kuntz, die noch im Rahmen der EM-Qualifikation gefordert ist.

Weiblicher Fußballfan, über dts Nachrichtenagentur

Mit dieser Entscheidung reagiere der DFB auf die steigenden Corona-Infektionszahlen in ganz Europa und hohe Inzidenzwerte in den vorgesehenen Trainings- und Spielorten. Der Entscheidung vorausgegangen sei eine interne Verständigung zwischen Sportlicher Leitung, Teammanagement und Präsidium. Man habe diese Entscheidung aus Verantwortung gegenüber den jungen, teils noch schulpflichtigen Spielern, Trainern und Betreuern getroffen, sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften.

„Wenngleich unser Hygienekonzept in allen bisherigen Länderspiel-Phasen hervorragend gegriffen hat, so ist es zunehmend schwieriger, aufgrund der deutschlandweit unterschiedlichen Corona-Verordnungen einen geregelten Lehrgangsbetrieb in den U-Nationalmannschaften aufrechtzuerhalten. Wir werden unsere Energie nun unter anderem dahingehend nutzen, uns im U-Bereich bestmöglich auf das neue Jahr vorzubereiten, um 2021 wieder alle Lehrgänge und Länderspiele planmäßig absolvieren zu können.“ Die Trainer würden im engen Kontakt mit den Talenten bleiben und die Sichtungen bei den Klubwettbewerben mit unveränderter Intensität fortsetzen, so Chatzialexiou.