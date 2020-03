Coronavirus: Drei neue Fälle in Augsburg

Drei weitere in Augsburg wohnhafte Personen wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Damit gibt es sieben bestätigte COVID-19-Fälle im Stadtgebiet.

Es handelt sich um ein erwachsenes Ehepaar und eine junge Erwachsene. Alle drei Patienten zeigen mäßige Symptome wie Fieber, Husten und Abgeschlagenheit, die aktuell ambulant behandelbar sind. Die Personen befinden sich deshalb in häuslicher Quarantäne.

Die drei Fälle stehen in Zusammenhang mit der COVID-19- Erkrankung einer Erzieherin, deren positives Testergebnis am 10 März bekannt wurde und in Folge dessen das Hessing Kinderhaus in der Mühlstraße bis Donnerstag, 19. März geschlossen wurde. Alle vier Personen sind nach einer gemeinsamen Israel-Reise erkrankt.

Weitere Informationen, auch zu aktuellen Entwicklungen und den eingerichteten Hotlines für Bürgerinnen und Bürger unter: www.augsburg.de/coronavirus.

Links:

augsburg.de/coronavirus

Kontakt für Rückfragen: Abt. Presse & Kommunikation

Tel.: 0821 324-9423

E-Mail: presse@augsburg.de

Stadt Augsburg, Ref. Oberbürgermeister, Abt. Presse & Kommunikation