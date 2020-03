Coronavirus: Fachmesse GrindTec 2020 in Augsburg in den Herbst verschoben

Die Gesellschafter der Messe Augsburg, insbesondere Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg und Landkreis Aichach-Friedberg, begrüßen ausdrücklich die Entscheidung der AFAG GmbH als Veranstalter der Messe GrindTec, die vom 18.03. bis 21.03.2020 in Augsburg geplant war und die weltweit führende Spezialmesse zum Thema Schleiftechnik ist, diese zu verschieben.

Die vernünftige und verantwortungsvolle Entscheidung der Veranstalter wird inhaltlich geteilt, da aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum neuartigen Coronavirus und mit Blick auf die eindeutigen Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu Großveranstaltungen die Durchführung der Veranstaltung nicht risikofrei möglich gewesen wäre. Die Veranstalter haben eine abgewogene und auf den geltenden Handlungsempfehlungen der Gesundheitsbehörden beruhende Entscheidung getroffen, die von Seiten der Stadt Augsburg und der beiden Landkreise ausdrücklich begrüßt und für richtig gehalten wird.

Gesundheit und Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Augsburg und der Landkreise sind die oberste Richtschnur für das Handeln.

Bürgermeisterin und Wirtschaftsreferentin Eva Weber zur Absage: „Mich haben in den letzten Tagen viele Anfragen von besorgten Augsburgerinnen und Augsburgern bezüglich der Durchführung der Veranstaltung erreicht. Wir – die Stadt und die Landkreise, die Messe Augsburg und der Veranstalter AFAG – haben seit Anfang der Woche intensiv an einer Lösung gearbeitet. Dass die Messe GrindTec nun in den Herbst verschoben wird, ist für mich die richtige, auf Grundlage einer aktuellen Einschätzung der Gesamtlage getroffene Entscheidung. Denn der Gesundheitsschutz der Augsburgerinnen und Augsburger steht für mich an erster Stelle.“

