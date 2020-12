Coronavirus | Landkreis Lindau übersteigt die 7-Tages-Inzidenz von 200

Die Infektionszahlen liegen im Landkreis Lindau seit einigen Tagen knapp unter einer 7-Tages-Inzidenz von 200. Seit heute übersteigt der Landkreis laut Robert-Koch-Institut diesen Wert und damit greift laut 10. Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ein Automatismus.Damit gelten ab Sonntag, 13. Dezember 2020 verschärfte Maßnahmen.

Dies betrifft die Schulen, Musik- und Fahrschulen sowie Märkte (ausgenommen Wochenmärkte). Zudem gilt von 21 Uhr bis 5 Uhr eine Ausgangssperre.

Hier die Regelungen im Einzelnen:

Von 21 Uhr bis 5 Uhr ist der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung untersagt, es sei

denn, dies ist begründet aufgrund

eines medizinischen oder veterinärmedizinischen Notfalls oder anderer

medizinisch unaufschiebbarer Behandlungen,

Ausbildungszwecke,

der unaufschiebbaren Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen und

von Handlungen zur Versorgung von Tieren,

der Teilnahme an Gottesdiensten und Zusammenkünften von

Glaubensgemeinschaften im Zeitraum vom 24. bis 26. Dezember 2020 oder

Märkte sind zum Warenverkauf mit Ausnahme des Verkaufs von Lebensmitteln im

Rahmen regelmäßig stattfindender Wochenmärkte untersagt.

An allen Schulen mit Ausnahme der Schulen zur sonderpädagogischen Förderung sowie

der Abschlussklassen findet ab der Jahrgangsstufe acht kein Unterricht in Präsenzform

statt.

Der Unterricht an Musikschulen und Fahrschulunterricht ist in Präsenzform untersagt.

Hinweis: Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum ist durch eine Änderung der 10.

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bereits seit Freitag 11.12.2020 generell ganztägig untersagt.