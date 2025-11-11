Courage-Medaille für mutige Helfer: Auszeichnung an Männer aus Unterfranken überreicht

Im September fand die Verleihung der Courage-Medaille 2025 durch das Bayerische Staatsministerium des Innern in München statt. Zwei Männer, die bei dem Termin verhindert waren, erhielten ihre Auszeichnung am Montag im Polizeipräsidium Unterfranken.

Verleihung in München

Am 15. September zeichnete der bayerische Innenminister Joachim Herrmann zusammen mit Landespolizeipräsident Michael Schwald 32 Bürgerinnen und Bürger mit der „Courage-Medaille“ für ihre Verdienste um die Innere Sicherheit aus. Mit dieser Auszeichnung wird der Mut und das Engagement der Geehrten gewürdigt, die durch ihr couragiertes Eingreifen in verschiedenen Situationen zur Sicherheit beigetragen haben.

Da drei der mutigen Ersthelfer bei der Verleihung in München nicht anwesend sein konnten, wurden sie später durch das Polizeipräsidium Unterfranken ausgezeichnet. Herr Katzenberger und Herr Seufert nahmen ihre Medaillen am 10. November von Polizeivizepräsident Holger Baumbach entgegen. Der dritte Held, Herr Bindar, erhielt seine Auszeichnung per Post nach Rumänien.

„Menschen in Not sind auf Hilfe angewiesen. Das beherzte Eingreifen dieser Bürger hat Schlimmeres verhindert und das verdient höchste Anerkennung. Wichtig ist, nicht wegzuschauen und im Notfall schnellstmöglich die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen.“ (Holger Baumbach, Polizeivizepräsident)

Details zu den geehrten Personen

Florian Seufert

Im März 2024 befand sich Herr Seufert als Fahrgast in einem Linienbus von Würzburg nach Höchberg. Er beobachtete eine verbale Auseinandersetzung an einer Haltestelle zwischen drei Jugendlichen und einem Mann, die in physische Gewalt mündete. Herr Seufert griff mutig ein, brachte die Täter durch lautes Anschreien zum Aufhören und alarmierte die Polizei sowie den Rettungsdienst, bevor er Erste Hilfe leistete.

Clemens Katzenberger und Julian Bindar

Im Januar 2024 kam es in Aschaffenburg zu einem Messerangriff auf eine Frau durch ihren Ehemann. In der Nähe des Hauptbahnhofs wurden zahlreiche Zeugen, darunter Herr Katzenberger und Herr Bindar, auf den Vorfall aufmerksam. Während einige das Opfer versorgten, verfolgten Katzenberger und Bindar den fliehenden Täter, sodass die Polizei ihn schnell fassen konnte. Dank ihres Einsatzes konnte der Täter, der später zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, gestoppt werden.