Covid-19 verbreitet sich in Bissinger Einrichtung weiter – Mehrere Mitarbeiter und Bewohner erkrankt

Am Donnerstagabend hat das Gesundheitsamt Dillingen die Bestätigung erhalten, dass in der in Bissingen ansässigen Einrichtung „Pro seniore“ auch eine Bewohnerin positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Sie zeigte bereits am vergangenen Sonntag erste Symptome wie Husten und Fieber und war seither isoliert. Zudem wurde sie vom Pflegepersonal nur noch mit maximaler Schutzkleidung versorgt. Heute Morgen wurde labordiagnostisch bestätigt, dass noch drei weitere Mitarbeiter an COVID-19 erkrankt sind. In der Einrichtung sind inzwischen fünf Mitarbeiter betroffen.

Heute Vormittag hat das Gesundheitsamt vom gesamten Personal einschl. dem Küchen- und Reinigungspersonal Abstriche vorgenommen. Davon betroffen sind rund 50 Personen. Daneben wurden alle 20 Bewohner des Wohnbereichs, in dem die erkrankte Bewohnerin untergebracht ist, auf das Corona-Virus getestet.

Die Bewohnerin ist im Zimmer isoliert und befindet sich in einem gesundheitlich stabilen Zustand. Der Gesundheitszustand wird intensiv beobachtet und regelmäßig überprüft.

Das Pflegepersonal setzt in der gesamten Einrichtung Schutzausrüstung ein und ist für die nächste Zeit gut mit Schutzausrüstung versorgt.

Am Samstag werden auch die Bewohner der anderen Wohnbereiche eine Testung erhalten, um sicher abzuklären, ob sich weitere Bewohner angesteckt haben.