Covid-19 | Weitere Todesfälle im Landkreis Dillingen zu beklagen

Im Landkreis Dillingen sind im Zusammenhang mit der zweiten Infektionswelle weitere Todesfälle zu beklagen.

So erkrankte eine über 70 – jährige Frau während eines Rehaufenthaltes außerhalb des Landkreises an CoVid- 19. Wegen einer rapiden gesundheitlichen Verschlechterung musste sie stationär im Krankenhaus Mindelheim behandelt werden und verstarb dort bereits am 14.11.2020.

Ein fast 70-jähriger Mann mit einer demenziellen Vorerkrankung aus der Elisabethenstiftung verstarb heute Vormittag. Er zeigte bereits seit dem 30.10.2020 deutliche Symptome einer CoVid-19 Infektion und befand sich im Isolierbereich.

Ein 70-Jähriger Mann mit multiplen Vorerkrankungen verstarb am Nachmittag auf der Intensivstation des Krankenhauses in Dillingen an den Folgen einer beatmungspflichtigen CoVid-19 Lungenentzündung.