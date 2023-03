Craftfull-Leitern von Miweba: Verschiedene Modelle für unterschiedliche Einsatzzwecke

Anzeige | Leitern – sie werden in unterschiedlichen Lebenslagen benötigt. Doch so verschieden ihre Einsatzzwecke sind, so stark variieren auch die Modelle. Welche Leiter-Modelle es gibt und worin ihre Stärken und Schwächen liegen, zeigt dieser Artikel.

Die verschiedenen Arten von Leitern im Überblick

Es gibt viele verschiedene Modelle, wenn es um die Wahl einer geeigneten Leiter geht. Sie unterscheiden sich hinsichtlich einer Vielzahl an Kriterien. Folgende Leiter-Arten werden im professionellen Bereich unterschieden:

Multifunktionsleiter

Mehrzweckleiter

Leitergerüst

Teleskopleiter

Stehleiter

Arbeitsplattform

Doch welche Leiter eignet sich für die individuellen Anforderungen am besten?

Multifunktionsleiter: Der absolute Allrounder

Als Allrounder und damit schon fast Liebling unter den verschiedenen Leitern sticht die Multifunktionsleiter heraus. Diese Modelle sind praktisch in der Anwendung und besonders flexibel, was den Einsatzzweck betrifft. So kann man eine Leiter wie die Craftfull CF-105A Multifunktionsleiter als Anlegeleiter nutzen, aber auch die Verwendung als Treppenleiter ist möglich. Neben ihrer Flexibilität in Sachen Einsatzbereich sticht noch ein weiterer Vorteil heraus: Multifunktionsleitern sind einfach zu bedienen und lassen sich meist mit nur wenigen Handgriffen in die gewünschte Ausführung klappen.

Mehrzweckleiter

Mehrzweckleitern bestehen klassischerweise aus drei Teilen und verfügen über zwei aufklappbare Teile. Ein Teil wird als Verlängerung ausgeschoben. Das hebt sie von Multifunktionsleitern ab, obwohl auch hier der Einsatzbereich vielfältig ist. Leitern wie Craftfull Mehrzweckleiter CF-104A sind flexibel verwendbar – sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.

Leitergerüst

Leitergerüste wie das Craftfull Leitergerüst CF-103A weisen einen gravierenden Vorteil auf: Es handelt sich um eine Kombination aus Leiter und Gerüst, sodass Nutzer von einem großen Funktionsspektrum profitieren. Wer eine große Trittfläche benötigt und Arbeiten in der Höhe ausführen möchte, ist mit solchen Modellen ideal beraten.

Im Gegensatz zu einem kompletten Gerüst ist das Leitergerüst wesentlich platzsparender und einfacher zu handhaben. Dennoch ist es ziemlich stabil und erlaubt je nach Modell eine hohe Gesamtlast. Mit Rollen ausgestattete Modelle erlauben ein einfaches Rangieren.

Teleskopleiter

Unter einer Teleskopleiter versteht man eine ausziehbare Leiter, die sich in der Höhe verstellen lässt. Somit ist sie auch unter dem Namen Ausziehleiter bekannt. Somit erreicht man eine höhere Maximalhöhe, um Arbeiten in der Höhe ausüben zu können. Nach dem Arbeiten lässt sie sich einfach wieder zusammenschieben, sodass sie kompakt und platzsparend verstaut werden kann.

Ihre Funktion ist mit der einer Angelrute vergleichbar. Die ausziehbaren Elemente sind höhenregulierbar und lassen sich im gewünschten Sprossenbereich einstellen. Eine Teleskopleiter wie die Craftfull Teleskopleiter CF-101B ist nicht starr und punktet mit einer praktischen Handhabung.

Stehleiter

Die Stehleiter gehört zur großen Überkategorie der Anlegeleitern und ist die klassische „Haushaltsleiter“. Sie kann für den sicheren Transport einfach zusammengeklappt werden und wird am Einsatzort wieder aufgeklappt. Damit lässt sie sich mit wenig Platzbedarf verstauen und sorgt für ein Maximum an Stabilität – denn im aufgebauten Zustand verfügt sie ein hohes Maß an Standfestigkeit, trotz des extrem leichten Gewichts.

Klappleitern gibt es in sehr kurzer Ausführung wie die Craftfull Klapptritt CF-130A. Jedoch können andere Modelle auch eine höhere Höhe erreichen. Das hängt ganz vom individuellen Einsatzzweck an. Üblich ist für diese Leiter-Art, dass die Standfüße gummiert sind, damit ein sicherer Stand gewährleistet wird.

Arbeitsplattform

Je größer, desto besser! Deshalb bietet die Craftfull Arbeitsplattform CF-107A mit den Plattformmaßen von 74 x 30 cm eine angenehme und großzügige Fläche zum Arbeiten.

So legen Sie Ihre Werkzeuge oder andere Materialien bequem auf der Arbeitsbühne ab.

Auch die Höhe von 51 cm ist ideal, um höher gelegene Sachen zu erreichen. Dank der Sprossenbreite von 30 cm steigen Sie besonders leicht hinauf.

Fazit

Die richtige Leiter ist entscheidend für ein sicheres, bequemes und effektives Arbeiten.