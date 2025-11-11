Newsletter
Dienstag, November 11, 2025
14.7 C
London
type here...
Subscribe
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Cristiano Ronaldo plant Abschied von WM-Bühne 2026

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat angekündigt, dass die Weltmeisterschaft 2026 definitiv sein letztes WM-Turnier sein wird. “Ich werde dann 41 Jahre alt sein und denke, dass dies der richtige Zeitpunkt für den großen Wettbewerb sein wird”, sagte der Portugiese am Dienstag dem Sender CNN.

Cristiano Ronaldo Plant Abschied Von Wm-Bühne 2026Cristiano Ronaldo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Ronaldo, der als der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte des internationalen Fußballs gilt, äußerte sich auch zu seinem endgültigen Rücktritt vom Sport. Er genieße den Moment, aber bald werde er sich zurückziehen, da er dem Fußball alles gegeben habe. In seiner 25-jährigen Karriere habe er viele Rekorde sowohl in Vereinsmannschaften als auch in der Nationalmannschaft aufgestellt und sei sehr stolz darauf.

Die nächste Weltmeisterschaft, die größte in der Geschichte mit 48 Teams, beginnt am 11. Juni 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Die Auslosung ist für den 5. Dezember angesetzt.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Schwerer Verkehrsunfall in München – Kleinkind stirbt nach Kollision

0
München | Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, kam...
Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 10.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Berufsfeuerwehr Augsburg präsentiert weltweit ersten Löschroboter auf Schienen und Raupen

0
Die Berufsfeuerwehr Augsburg hat heute ein technisches Novum vorgestellt:...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 09.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht vom 09.11.2025

Neueste Artikel