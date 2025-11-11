Cristiano Ronaldo plant Abschied von WM-Bühne 2026

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat angekündigt, dass die Weltmeisterschaft 2026 definitiv sein letztes WM-Turnier sein wird. “Ich werde dann 41 Jahre alt sein und denke, dass dies der richtige Zeitpunkt für den großen Wettbewerb sein wird”, sagte der Portugiese am Dienstag dem Sender CNN.

Cristiano Ronaldo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Ronaldo, der als der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte des internationalen Fußballs gilt, äußerte sich auch zu seinem endgültigen Rücktritt vom Sport. Er genieße den Moment, aber bald werde er sich zurückziehen, da er dem Fußball alles gegeben habe. In seiner 25-jährigen Karriere habe er viele Rekorde sowohl in Vereinsmannschaften als auch in der Nationalmannschaft aufgestellt und sei sehr stolz darauf.

Die nächste Weltmeisterschaft, die größte in der Geschichte mit 48 Teams, beginnt am 11. Juni 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Die Auslosung ist für den 5. Dezember angesetzt.