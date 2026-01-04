Newsletter
Montag, Januar 5, 2026
-0.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

CSU will Verbandsklagerecht gegen Bauprojekte abschaffen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die CSU-Landesgruppe im Bundestag will “die Abschaffung des Verbandsklagerechts, zum Beispiel von Lobby-Verbänden im Umweltbereich, auf EU- und Bundesebene vorantreiben”, damit Umweltverbände Verkehrsprojekte nicht länger juristisch blockieren können.

Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die “Bild” (Montagausgabe) zitiert aus einem Beschlussentwurf für die CSU-Klausur in der kommenden Woche im bayerischen Kloster Seeon: “Dabei haben wir vor allem Infrastrukturvorhaben im Blick – Klagewellen von nicht am Verfahren beteiligten Personen oder Vereinigungen lähmen die dringliche Modernisierung unseres Landes. Ein missbräuchlicher Einsatz des Verbandsklagerechts muss verhindert werden. Wo es möglich und sinnvoll ist, sehen wir im Sinne schnellerer Rechtssicherheit und besserer Planbarkeit eine Kürzung des Instanzenwegs auf höchstens zwei Instanzen vor.”

Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Alexander Hoffmann, sagte der “Bild”: “Deutschland muss die Lobby-Lähmung überwinden. Es darf nicht sein, dass zum Beispiel Umweltverbände dringend notwendige Verkehrsprojekte durch Klagen blockieren. Wir wollen erreichen, dass künftig nur noch klagen kann, wer unmittelbar betroffen ist. Verbände gehören nicht dazu.”

Eine Sprecherin der Deutschen Umwelthilfe wandte sich gegenüber der “Bild” gegen das Vorhaben: “Das Verbandsklagerecht ist europa- und völkerrechtlich gewährleistet. In Deutschland erfüllt die aktuelle Gesetzeslage nicht einmal das europarechtliche Mindestmaß.” Nötig sei deshalb “eine Erweiterung der Klagerechte und keinesfalls eine Einschränkung”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Verkehrsunfall in Augsburg: Streifenwagen kollidiert mit Straßenbahn – Drei Verletzte

0
Am Samstagnachmittag ereignete sich in Augsburg ein spektakulärer Verkehrsunfall...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Vermisstenfall in Zirndorf: 50-jähriger Jascha W. seit 02.01.2026 verschwunden – Polizei bittet um Hinweise

0
Seit Freitagmorgen, dem 02. Januar 2026, wird der 50-jährige...
Politik & Wirtschaft

Röttgen warnt Europäer vor Trump-Aktion in Grönland

0
Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat nach der Gefangennahme des...
Augsburg Stadt

“Verstöße gegen grundlegende Verhaltensregeln” – Augsburger Panther trennen sich von Florian Elias

0
Florian Elias wird nicht mehr für die Augsburger Panther...
Polizeipräsidium Oberfranken

Großbrand in Marktgraitz: Garage zerstört, Wohnhaus schwer beschädigt, über 100.000 Euro Schaden

0
Am Samstagnachmittag verursachte ein Brand in einer Garage in...

Neueste Artikel