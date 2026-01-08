CSU-Winterklausur im Kloster Seeon: Polizeilicher Einsatz reibungslos verlaufen, prominente Gäste und friedliche Proteste

SEEON, LKR. TRAUNSTEIN. Auch dieses Jahr wurde die traditionelle Winter-Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon erfolgreich abgeschlossen. Der polizeiliche Einsatzleiter, Polizeioberrat Anton Huber, zeigt sich mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden.

Reibungslose Koordination und Schutzmaßnahmen

Die umfangreichen Vorbereitungen und Maßnahmen zum Schutz der Veranstaltung sowie der Teilnehmer auf der Klosterinsel wurden von der Polizeiinspektion Trostberg, unter Leitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, durchgeführt. Es fand eine enge Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden statt, um die notwendigen Verkehrsmaßnahmen umzusetzen.

Hochrangige Gäste und friedliche Versammlungen

Zu den besonderen Gästen der Tagung zählten der Bundeskanzler Friedrich Merz, der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder, sowie die Bundesminister Alexander Dobrindt, Alois Rainer und Dorothee Bär. Auch die finnische Außenministerin Elina Valtonen und der litauische Staatspräsident Prof. Dr. Gitanas Nauséda nahmen teil. Am Dreikönigstag wurden auf der vorgesehenen Versammlungsfläche vor der Klosterinsel fünf verschiedene Versammlungen friedlich und störungsfrei durchgeführt.

Einsatzkräfte zeigen Präsenz

Die eingesetzten Kräfte setzten sich aus den Kolleginnen und Kollegen des Dienststellenverbunds Trostberg-Traunreut, umliegenden Polizeidienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Polizeireiter, Wasserschutzpolizei sowie Unterstützungskräften des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Bundeskriminalamtes zusammen.

Anton Huber dankt der Gemeinde Seeon-Seebruck, dem 1. Bürgermeister Herrn Bartlweber, Frau Oberhans, dem Landratsamt Traunstein, Frau Ederer-Posch, Herrn Schölzel vom Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon sowie den Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Seeon und des Malteser Hilfsdienstes für die hervorragende Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit ist entscheidend für den erfolgreichen Einsatzverlauf.