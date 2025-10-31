D66 gewinnt Parlamentswahlen in den Niederlanden

Die linksliberale Partei D66 hat bei den niederländischen Parlamentswahlen die meisten Stimmen erhalten.

Das teilte der Wahldienst der Nachrichtenagentur ANP am Freitag als vorläufiges Ergebnis mit. Obwohl noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind, sei es der Partei von Rob Jetten nicht mehr möglich, von der PVV überholt zu werden.

ANP stützte sich auf eine Analyse der Wahlergebnisse aus den Gemeinden. Lediglich die Gemeinde Venray habe ihre Ergebnisse noch nicht bekanntgegeben, was im Laufe des Tages erwartet werde. Zudem müssten noch die Briefwahlstimmen aus dem Ausland gezählt werden.

Aktuell stehen D66 und die PVV beide bei 26 Sitzen. Der Stimmenunterschied betrug zuletzt 15.155 zugunsten von D66. Es ist laut ANP auch möglich, dass D66 noch einen Restplatz erhalte und damit auf 27 Sitze komme.

Die Partei hatte ihr Ergebnis bei der vorgezogenen Parlamentswahl am Mittwoch im Vergleich zu 2023 verdreifacht. Die PVV von Geert Wilders stürzte dagegen von 37 auf nun wohl 26 Sitze ab. Wilders hatte die Regierung verlassen, nachdem die anderen Regierungsparteien seine Pläne für die Migrationspolitik nicht mittragen wollten. Vor den Neuwahlen haben mögliche Koalitionspartner eine Zusammenarbeit mit seiner PVV ausgeschlossen.