Da war mehr drin | ECDC Memmingen Indians müssen mit einem Punkt in Garmisch zufrieden sein

Da war mehr drin: Die ECDC Memmingen Indians holt sich einen Punkt an der Zugspitze beim SC Riessersee, am Ende einer guten Partie verloren die Memminger mit 3:4 n.V. bei den Werdenfelsern. Am Freitag ist spielfrei, am Sonntag kommt dann der Höchstadter EC an den Hühnerberg.

Trotz einiger Verletzten konnten die Memminger vier Sturmreihen aufbieten, da sie auf die Förderlizenzspieler Tim Gorgenländer und Luigi Calce zurückgreifen konnten. Beim SC Riessersee wartete keine leichte Aufgabe auf den ECDC, verlor man doch schon einige Wochen zuvor an der Zugspitze. Im ersten Drittel starteten die Indians etwas unkonzentriert. Zwei haarsträubende Fehler brachten die Hausherren mit 2:0 in Führung. Alec Zawatsky und Daniel Pronin waren für den SCR erfolgreich. Wichtig war der Anschlusstreffer von Oli Ott, der einen Abpraller zum 1:2 verwertete. Das Spiel der Memminger stabilisierte sich nun zunehmend.

Im zweiten Drittel zeigten die Indians ein besseres Gesicht und waren klar das tonangebende Team, was auch Heim-Trainer Pat Cortina so bestätigte. Mehrere Einschussmöglichkeiten zum Ausgleich wurden aber liegen gelassen und eine mögliche Weichenstellung verpasst. Immerhin traf Linus Svedlund 0,3 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels zum verdienten 2:2 in Überzahl.

Im letzten Drittel erzielten die Indians erstmals den Führungstreffer. Robert Peleikis bugsierte in Überzahl die Scheibe ins Netz (50.Minute). Doch keine Minute später der Ausgleich durch den SCR. Alec Zawatsky schnürte seinen Doppelpack zum 3:3. Es blieb beim Unentschieden und beide Teams ermittelten den Sieger in der Overtime.

In der Overtime, 80 Sekunden waren gespielt, schnappte sich SCR-Routinier, Lubor Dibelka, die Scheibe und versenkte zum 4:3 n.V. für die Blau-Weißen. Trotz der Niederlage holten die Memminger einen wichtigen Punkt und zeigten dabei eine kämpferisch gute Leistung im Olympia-Eissport-Zentrum.

Am Freitag hat das Team von Daniel Huhn spielfrei. Am Sonntag geht es mit einem weiteren Heimspiel am Hühnerberg weiter. Dann kommt der Höchstadter EC zum zweiten Mal in die Maustadt. Spielbeginn dieser wichtigen Partie ist um 18:00 Uhr. Karten für das Spiel gegen den HEC sind bereits online im VVK verfügbar.

fl/mfr

ECDC Memmingen: Meder (Eisenhut) – Svedlund, Mastic; Peleikis, Menner; Kasten, Häring; Fleischer – Meier, Meisinger, Pekr; Pfalzer, Homjakovs, Fominych; Marsall, Bräuner, Calce; Ott, Gorgenländer, Calce.

Tore: 1:0 (8.) Zawatsky (Dibelka, Soudek), 2:0 (9.) Pronin (Kircher, Höller), 2:1 (10.) Ott (Menner, Sarto), 2:2 (40.) Svedlund (Meisinger, 5-4), 3:2 (50.) Peleikis (Homjakovs, Fominych, 5-4), 3:3 (51.) Zawatsky (Dibelka, Soudek), 4:3 (62.) Dibelka (GWG).

Strafminuten: Riessersee 8 – Memmingen 10