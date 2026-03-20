Dachstuhlbrand in Straubing: Hoher Sachschaden und Evakuierung eines Mehrparteienhauses

Am Freitagnachmittag, dem 20. März 2026, kam es im Stadtgebiet von Straubing zu einem schweren Dachstuhlbrand. Betroffen war ein Mehrparteienhaus in der Perkamer Straße, bei dem trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte erheblicher Sachschaden entstand.

Rasch eingeleitete Rettungsmaßnahmen verhindern Verletzungen

Gegen 13:20 Uhr ging die Brandmeldung bei der Integrierten Leitstelle (ILS) ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Dachgeschoss. Glücklicherweise konnten alle Bewohner rechtzeitig evakuiert und von den Rettungskräften versorgt werden.

Umfangreiche Löscharbeiten und Verkehrsbehinderungen

Die Freiwillige Feuerwehr Straubing leitete umfangreiche Löscharbeiten ein. Aufgrund der Lage des Brandobjekts mussten während der Arbeiten umliegende Straßen zeitweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Brandursache ungeklärt – Krisenintervention im Einsatz

Gegen 17:00 Uhr waren die Löscharbeiten erfolgreich beendet und die Verkehrssperren konnten aufgehoben werden. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand keiner der Bewohner. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Straubing nahm vor Ort die Ermittlungen zur ungeklärten Brandursache auf. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen unteren sechsstelligen Betrag. Das Wohngebäude ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Ein Verantwortlicher der Stadt Straubing koordinierte die Unterbringung der betroffenen Bewohner.