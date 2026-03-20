Dachstuhlbrand in Straubing: Hoher Sachschaden und Evakuierung eines Mehrparteienhauses
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Dachstuhlbrand in Straubing: Hoher Sachschaden und Evakuierung eines Mehrparteienhauses

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagnachmittag, dem 20. März 2026, kam es im Stadtgebiet von Straubing zu einem schweren Dachstuhlbrand. Betroffen war ein Mehrparteienhaus in der Perkamer Straße, bei dem trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte erheblicher Sachschaden entstand.

Rasch eingeleitete Rettungsmaßnahmen verhindern Verletzungen

Gegen 13:20 Uhr ging die Brandmeldung bei der Integrierten Leitstelle (ILS) ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Dachgeschoss. Glücklicherweise konnten alle Bewohner rechtzeitig evakuiert und von den Rettungskräften versorgt werden.

Umfangreiche Löscharbeiten und Verkehrsbehinderungen

Die Freiwillige Feuerwehr Straubing leitete umfangreiche Löscharbeiten ein. Aufgrund der Lage des Brandobjekts mussten während der Arbeiten umliegende Straßen zeitweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Brandursache ungeklärt – Krisenintervention im Einsatz

Gegen 17:00 Uhr waren die Löscharbeiten erfolgreich beendet und die Verkehrssperren konnten aufgehoben werden. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand keiner der Bewohner. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Straubing nahm vor Ort die Ermittlungen zur ungeklärten Brandursache auf. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen unteren sechsstelligen Betrag. Das Wohngebäude ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Ein Verantwortlicher der Stadt Straubing koordinierte die Unterbringung der betroffenen Bewohner.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Zwischen Augsburg-Ost und Friedberg: Unfall auf der A8 sorgt für Verkehrsbehinderungen Richtung München

0
Am Freitagnachmittag kam es auf der Autobahn A8 in...
Landkreis Augsburg

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw bei Steppach

0
Steppach (Lkr. Augsburg) – Am späten Samstagabend hat sich...
Newsletter

Chuck Norris: Nach medizinischem Notfall gestorben – Das ist bislang zur Todesursache bekannt

0
Chuck Norris ist tot: Der Actionheld starb am 19....
Augsburg Stadt

Dr. Florian Freund gewinnt Stichwahl zum Oberbürgermeister der Stadt Augsburg

0
Bei der Stichwahl zur Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des...
Vermischtes

Iran droht weltweit mit Angriffen auf Freizeit- und Touristenziele

0
Die iranische Führung hat mit Angriffen auf zivile Ziele...