Dämpfer im Abstiegskampf – TSV Rain mit klarer Pleite gegen Eichstätt

Einen Dämpfer im Abstiegskampf der Regionalliga Bayern bekam der TSV Rain im Spiel gegen den VfB Eichstätt verpasst. Die Gäste aus Oberbayern bestimmten von Beginn an das Spiel und hatten die Hausherren bis zum Ehrentreffer in der 89. Minute fest im Griff.

Rains Trainer Maximilian Käser änderte seine Startelf im Vergleich zum 3:3-Unentschieden beim FC Augsburg II auf zwei Positionen: Tim Härtel und Patrick Högg spielten von Anfang an für Arif Ekin (Gelbsperre) und Fabian Ott (erkrankt).

Mit dem Anpfiff des gut leitenden Schiedsrichters Simon Schreiner vor 390 Zuschauer im Georg-Weber-Stadion spielte einzig und alleine nur ein Team: der VfB Eichstätt. Zwangsläufig erzielten die Gäste in der 13. Minute durch Julian Kügel, der eine Hereingabe von Tobias Stoßberger über die Linie drückte, den ersten Treffer im Spiel. Gerade noch Vorlagengeber schnürte Tobias Stoßberger seinen Doppelpack und trug sich mit zwei Treffer (21. und 33 Minute) in die Torschützenliste ein. Die überforderte Abwehr der Blumenstädter musste in der 36. Minute noch das 4:0 durch Daniel Haubner hinnehmen, als seine angedachte Flanke von rechts urplötzlich im Rainer Tor einschlug. Von den Gastgebern war im ersten Abschnitt im Spiel nach vorne überhaupt nichts zu sehen. Die Versuche, ein Angriffsspiel aufzubauen, wurden oft schon im Mittelfeld unterbunden. Der Pausenpfiff erlöste die Rainer Spieler und so wechselte man mit 0:4 die Seiten.

Es dauerte nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff, ehe es wieder im Rainer Tor schepperte: Nach einem Konter lupfte Philipp Federl von rechts kommend den Ball über den Torwart hinweg zum 5:0 für den VfB Eichstätt.

Nach diesem Tor schalteten den die Gäste zwei Gänge zurück und gestalteten dadurch das Spiel etwas offener. Nennenswerte Offensivaktionen für die Lechstädter entstanden dadurch aber nicht. Im Gegenteil: Mit seinem zweiten Tor erzielte Daniel Haubner, aus kurzer Distanz, in der 74. Minute das 6:0. Den Schlusspunkt setzten allerdings die Gastgeber kurz vor Spielende durch ein Kopfballtor von Kapitän David Bauer zum 1:6-Endstand. Nach dem Schlusspfiff war die Enttäuschung auf Rainer Seite deutlich sichtbar. Die Gäste bestätigten ihren guten Lauf und spielten alles andere als ein Abstiegskandidat.

Das nächste Regionalligaspiel vom TSV Rain findet am kommenden Freitag beim SV Heimstetten statt. Anpfiff ist um 19:00 Uhr im Sportpark Heimstetten.

„Wir haben es heute komplett vermissen lassen, auf den Platz zu kommen. Ich verstehe nicht, wie kann man so verteidigen und die besprochenen Abläufe nicht einhalten. Wir waren im gesamten Spiel nicht auf dem Platz. Alles, was man im Fußball braucht, haben wir heute vermissen lassen. Wir haben dieses Spiel verdient verloren.“ zeigte sich Rains Cheftrainer Maximilian Käser frustriert nach dem Spiel über das Ergebnis und die Leistung seines Teams.

TSV Rain/Lech: Kevin Schmidt, David Bauer, Lukas Gerlspeck, Angelo Mayer, Jannik Schuster, Altin Maxhuni, Kevin Gutia, Blerand Kurtishaj (60. Laurin Bischofberger), Jonas Greppmeir (70. Daniel Gerstmayer), Tim Härtel, Patrick Högg (70. Daniel Dewein) – Trainer: Maximilian Käser

VfB Eichstätt: Felix Junghan, Florian Lamprecht (62. Luca Trslic), Alexander Moratz, Emanuel Gstettner, Johannes Golla, Sebastian Graßl (72. Jonas Fries), Philipp Federl (62. Dominik Wolfsteiner), Daniel Haubner (78. Johannes Fiedler), Julian Kügel, Tobias Stoßberger, Fabian Eberle (72. Leo Eberle) – Trainer: Markus Mattes – Trainer: Florian Grau

Tore: 0:1 Julian Kügel (13.), 0:2 Tobias Stoßberger (21.), 0:3 Tobias Stoßberger (33.), 0:4 Daniel Haubner (36.), 0:5 Philipp Federl (47.), 0:6 Daniel Haubner (75.), 1:6 David Bauer (89.)

Schiedsrichter: Simon Schreiner (Pfarrkirchen)

Zuschauer: 390