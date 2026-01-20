Newsletter
Dänischer Verteidigungsausschuss warnt Trump vor Einnahme Grönlands

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Vorsitzende des dänischen Verteidigungsausschusses, Rasmus Jarlov, warnt vor einer möglichen gewaltsamen Übernahme Grönlands durch die USA unter Präsident Donald Trump.

Dänische Soldaten auf Grönland am 20.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Der “Bild” (Mittwochsausgabe) sagte Jarlov: “Das wird hässlich.” Dänemark könne “nicht ausschließen”, dass Trump Gewalt anwenden würde. Auf die Frage, ob Dänemark sich im schlimmsten Fall militärisch gegen eine US-Invasion verteidigen würde, sagte Jarlov: “Dänemark würde Grönland natürlich mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, verteidigen.”

Zugleich verwies er auf den Kräfteunterschied: “Wir verstehen aber auch den Größenunterschied zwischen Dänemark und den Vereinigten Staaten. Und wir wissen, dass es ein sehr schwieriger Kampf werden wird.”

Mit Blick auf die nukleare Abschreckung sprach sich Jarlov dafür aus, dass Europa über eigene Atomwaffen verfügen sollte. “Ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass Dänemark Atomwaffen haben sollte, aber ich glaube, Europa sollte sie haben.” Zur Begründung sagte er: “Deshalb bin ich fest davon überzeugt, Europa muss jetzt über eigene Atomwaffen verfügen, da wir sehen, dass wir uns nicht mehr auf den Schutz der Amerikaner verlassen können.”

