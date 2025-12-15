Newsletter
Montag, Dezember 15, 2025
10.8 C
London
type here...
Subscribe
Damenkleidung auf Brücke entdeckt: Polizei vermutet möglichen Vermisstenfall in Altenstadt
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Damenkleidung auf Brücke entdeckt: Polizei vermutet möglichen Vermisstenfall in Altenstadt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

ALTENSTADT. Auf der Brücke der Oberbalzheimer Straße am Illerkanal wurde Damenoberbekleidung entdeckt. Eine Zeugin meldete, dass sie einen rosafarbenen Damenpullover und eine dunkelblaue Jeans der Marke Rabe über einem Holzzaun gefunden habe. Ein Vermisstenfall kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Bilder der Kleidung veröffentlicht

Um Hinweise zur Eigentümerin zu erhalten, werden nun Bilder der aufgefundenen Kleidung veröffentlicht. Personen, die Informationen zur Besitzerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Rufnummer 07303 9651-0 zu melden.

Großeinsatz ohne Ergebnis

Nach der Entdeckung der Kleidung wurde ein Großeinsatz ausgelöst, bei dem die Feuerwehr Altenstadt mit 19 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 6 Einsatzkräften und 8 Kräften der Betreuungsgruppe, die Wasserwacht mit 23 Einsatzkräften, das THW mit 20 Einsatzkräften und zwei Maintrailer Hunden sowie 18 Flächensuchhunde mit 15 Helfern beteiligt waren. Der Illerkanal wurde bis zum Wasserkraftwerk Untereichen abgesucht, jedoch ohne Ergebnis. Die Suchhunde verloren die Spur im Bereich des Wasserkraftwerks. Der Einsatz wurde schließlich kurz vor Mitternacht beendet, da keine Vermisstenanzeige vorlag und die Suchmaßnahmen ergebnislos blieben.

Die Polizei Illertissen führt weiterhin Ermittlungen hinsichtlich einer Vermissung durch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
News

Messerangriff in Asylunterkunft – Mann bei Auseinandersetzung in Friedberg verletzt

0
In einer Asylunterkunft in Friedberg ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.

Neueste Artikel