Damenkleidung auf Brücke entdeckt: Polizei vermutet möglichen Vermisstenfall in Altenstadt

ALTENSTADT. Auf der Brücke der Oberbalzheimer Straße am Illerkanal wurde Damenoberbekleidung entdeckt. Eine Zeugin meldete, dass sie einen rosafarbenen Damenpullover und eine dunkelblaue Jeans der Marke Rabe über einem Holzzaun gefunden habe. Ein Vermisstenfall kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Bilder der Kleidung veröffentlicht

Um Hinweise zur Eigentümerin zu erhalten, werden nun Bilder der aufgefundenen Kleidung veröffentlicht. Personen, die Informationen zur Besitzerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Rufnummer 07303 9651-0 zu melden.

Großeinsatz ohne Ergebnis

Nach der Entdeckung der Kleidung wurde ein Großeinsatz ausgelöst, bei dem die Feuerwehr Altenstadt mit 19 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 6 Einsatzkräften und 8 Kräften der Betreuungsgruppe, die Wasserwacht mit 23 Einsatzkräften, das THW mit 20 Einsatzkräften und zwei Maintrailer Hunden sowie 18 Flächensuchhunde mit 15 Helfern beteiligt waren. Der Illerkanal wurde bis zum Wasserkraftwerk Untereichen abgesucht, jedoch ohne Ergebnis. Die Suchhunde verloren die Spur im Bereich des Wasserkraftwerks. Der Einsatz wurde schließlich kurz vor Mitternacht beendet, da keine Vermisstenanzeige vorlag und die Suchmaßnahmen ergebnislos blieben.

Die Polizei Illertissen führt weiterhin Ermittlungen hinsichtlich einer Vermissung durch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden.