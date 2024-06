In den evakuierten Gebieten bleibt die Lage weiterhin angespannt und hat sich zum Teil noch verschärft.

Aufgrund eines drohenden Dammbruchs bei Heißesheim und in Auchsesheim werden die verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner erneut dringend gebeten das Gebiet

umgehend zu verlassen.

Mit einer Überflutung der gesamten Ortsgebiete muss gerechnet

werden. Notunterkünfte für Personen die nicht anderweitig unterkommen können, sind für Betroffene aus Heißesheim in der Alten Brauerei Mertingen und aus Auchsesheim in der Schmutterhalle Asbach-Bäumenheim oder der Stadthalle Monheim eingerichtet.

Aktuell kann auch für keinen der weiteren bisher evakuierten Bereiche Entwarnung gegeben werden. Anwohnerinnen und Anwohner werden darum gebeten sich weiter an die Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort zu halten.

Alle aktuellen Informationen finden Sie immer unter www.donau-ries.de/hochwasser.