Daniel Baier übernimmt neue Aufgabe beim FC Augsburg – Schromm leitet Nachwuchsbereich

Der FC Augsburg verstärkt sich personell. Mit Daniel Baier und Claus Schromm erhält der Bundesligist namhafte Unterstützung sowohl rund um den Profispielbetrieb, als auch im Nachwuchsbereich.

Der FC Augsburg verstäkrt sich personell, so stellt sich der Bundesligist auch im Scouting-Bereich breiter auf. Ex-Profi Daniel Baier, der seine aktive Karriere im Sommer 2020 beendet hatte, kehrt zu den Rot-Grün-Weißen zurück und unterstützt zukünftig die Scouting-Abteilung des FC Augsburg. Der 37-Jährige, der insgesamt 355 Pflichtspiele für den FCA bestritt, wird ab dem 1. September im Bereich Scouting International für den Club tätig werden.

„Daniel Baier hat große Verdienste für unseren FCA. Er hat viel Erfahrung als aktiver Spieler sammeln können, kann ein Spiel hervorragend lesen und hat einen Blick dafür, was ein Spieler braucht, um erfolgreich zu sein. Daher freuen wir uns, dass uns Daniel Baier zukünftig beim FCA unterstützt, er seine ersten Schritte abseits des Rasens im Scoutingbereich unternimmt und wir uns dadurch noch breiter aufstellen können“, sagt Stefan Reuter zu der neuen Aufgabe des Ex-Profis, der über die Tätigkeit im Scouting hinaus plant, seine ersten Trainerscheine zu absolvieren.

Claus Schromm wird Cheftrainer Nachwuchs

Der FCA hat nun auch die Stelle des Cheftrainers Nachwuchs neu besetzt. Claus Schromm, zuletzt Sportlicher Leiter bei der SpVgg Unterhaching, übernimmt die leitende Position im Nachwuchsleistungszentrum des FCA. Die Stelle war vakant, nachdem Alexander Frankenberger seine Doppelfunktion als U19-Trainer und Cheftrainer Nachwuchs aufgegeben hatte, um sich voll und ganz auf seine Aufgabe mit der U19 zu fokussieren.

„Wir freuen uns, dass wir mit Claus Schromm einen sehr erfahrenen Fußballfachmann und Fußball-Lehrer für unseren FCA gewinnen konnten. Er hat große Erfahrung als Trainer gesammelt, sowohl im Profi- wie auch im Nachwuchsbereich, und ist im Süddeutschen Fußball extrem gut vernetzt. Daher sind wir überzeugt, dass er als Cheftrainer Nachwuchs perfekt zu uns passt, weil er Komponenten wie strategische Arbeit, inhaltliche Ausrichtung sowie den Blick für Talente vereint“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport, zur Verpflichtung des 52-Jährigen, der in der kommenden Woche die Arbeit in Augsburg aufnehmen wird.

„Der FC Augsburg ist ein ambitionierter Bundesliga-Verein, der seine Wurzeln kennt und in den letzten Jahren enorme Schritte in der Nachwuchsförderung gegangen ist. So sind sehr gute Rahmenbedingungen geschaffen worden für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Nicht zuletzt durch das sich im Bau befindende Internat werden sich die Rahmenbedingungen nochmals verbessern. Ich möchte mit meiner Arbeit dazu beitragen, dass diese Förderung der eigenen Talente weiter erfolgreich fortgesetzt und ausgebaut wird“, begründet Claus Schromm seine Entscheidung für den FCA.

Brauhaus Riegele bleibt Bierpartner

Das Brauhaus Riegele verlängert seine Partnerschaft als Offizieller Bierpartner des FC Augsburg für die kommenden drei Spielzeiten bis 2024. Somit wird das traditionsreiche Augsburger Brauhaus, das aktuell in der 28. Generation geführt wird, auch weiterhin das Bier in der WWK ARENA ausschenken. Riegele versteht sich sowohl als Partner des FC Augsburg wie auch Partner der Fans. Die Fans dürfen sich über die Fortsetzung der traditionellen Bierspende von 100 Liter Freibier für jedes Tor des FCA in der WWK ARENA freuen. Darüber hinaus sind weitere Aktionen wie zum Beispiel Verlosungen von signierten Trikots geplant. Werblich in Erscheinung treten wird Riegele über Produktpräsenzen an den Kiosken sowie werbliche Darstellungen auf den Videowalls, den Stadion-Videobanden sowie im Stadionkurier.

Da die beliebte Saisonabschlussfeier mit Einlösung der „Torprämie für die Fans“ zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, hat sich Riegele für die Ausgabe der Bierspende etwas einfallen lassen: Die „Bierprämie“ der Saison 2019/2020 kommt den Fans auf anderem Wege zugute. Alle offiziellen Fanclubs des FCA erhalten einen Gutschein über 50 Liter Riegele-Freibier zur Selbstabholung.

Der FC Augsburg wird hierzu mit allen offiziellen Fanclubs Kontakt aufnehmen.