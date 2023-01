Daniela Alfinito steht mit „Frei und grenzenlos“ an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Iggy Pop landet mit „Every Loser“ auf der zweiten Position. Neuzugänge sind die Punkband Anti-Flag („Lies They Tell Our Children“, sechs), Rapper Musso („Step 5“, sieben)und David Crosby („Live At The Capitol Theatre“, 62). In den Single-Charts sind Ayliva und Mero mit dem Song „Sie weiß“ an der Spitze. Dahinter folgen Peter Fox und Inez („Zukunft Pink“) sowie David Guetta und Bebe Rexha („I`m Good (Blue))“ auf den Plätzen zwei und drei.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Foto: Frau mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur