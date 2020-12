„Danke für alles, was Sie geleistet haben“ | Augsburgs OB Weber sendet Weihnachtsgrüße

In einer kurzen Videobotschaft sendet Oberbürgermeisterin Eva Weber Weihnachtsgrüße an alle Augsburgerinnen und Augsburger.

„Danke an all die jenigen, die an Heiligabend und Weihnachten arbeiten. Um für uns alle die Grundversorgung aufrecht zu erhalten. Insbesondere danke ich dem medizinischen Personal und den Mitarbeitenden in der öffentlichen Verwaltung, die auch während den Feiertagen und zwischen den Jahren gegen die Pandemie ankämpfen.

Danke an jede und jeden von ihnen, für alles was sie in diesem so merkwürdigen Jahr geleistet haben.